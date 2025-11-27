ТСН в социальных сетях

Когда РФ может пойти на уступки: The Economist назвал сроки

Россия начнет идти на реальные уступки только на завершающем этапе процесса, сообщил источник в западной дипломатии.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Мирный план Трампа

Мирный план Трампа / © ТСН.ua

Переговоры по вероятному «мирному плану» по Украине могут продолжаться до конца этой зимы.

Такой прогноз опубликовало авторитетное издание The Economist, ссылаясь на источники в западных дипломатических кругах и оценки украинских наблюдателей.

Источник в западной дипломатии сообщил, что Россия начнет идти на реальные уступки только на завершающем этапе процесса. По его самому оптимистичному прогнозу, этот процесс займет не менее нескольких месяцев.

Кремль заставят время и экономика

Украинские наблюдатели, в свою очередь, считают, что Кремль не будет готов к настоящим, содержательным переговорам раньше, чем в конце зимы.

Такой временной промежуток связывают с внутренними вызовами, стоящими перед российским руководством:

  1. Новая волна мобилизации: в конце зимы Путину придется принимать сложное решение о необходимости проведения новой волны мобилизации.

  2. Экономическое давление: к этому времени экономика РФ начнет испытывать более серьезное давление из-за падения нефтяных доходов и накопительного эффекта международных санкций.

Ожидается, что именно сочетание военных и экономических факторов может подтолкнуть Москву к более реалистичной позиции за столом переговоров.

Что предшествовало

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что территории, количество войск, альянсные возможности — это наиболее чувствительные вопросы «мирного плана». Именно они требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая говорит, что территориальные уступки РФ в рамках мирного плана — это приглашение к новой войне. Территориальная целостность и суверенитет Украины, как и ответственность агрессорки России, не должны быть предметом торга. Мир должен быть справедливым.

Кроме того, посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина не рассматривает вопрос изменения границ. По ее словам, возможные дискуссии могут касаться только технических деталей определения «линии остановки», а «изменение украинских границ — не то, что может быть предметом переговоров».

