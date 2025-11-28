Хмельницкая АЭС

Производство электроэнергии на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях на этой неделе почти полностью вернулось к нормативным показателям.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, комментируя последствия недавних российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По информации МАГАТЭ, практически все энергоблоки работают на максимальной мощности, за исключением одного, пока функционирующего в ограниченном режиме. Все высоковольтные линии электропередачи, поврежденные на прошлой неделе, были оперативно восстановлены.

Гросси также заявил, что МАГАТЭ готовит специальную миссию, которая посетит ряд стратегически важных подстанций. Ее задача — оценить масштабы ущерба после последних российских атак и определить возможные риски для стабильной работы украинских АЭС.

Параллельно агентство выполняет запрос Госатомрегулирования Украины: на Чернобыльскую АЭС направлена дополнительная группа специалистов. Им поручили провести углубленную проверку состояния Нового безопасного конфайнмента (НБК), поврежденного ударом российского беспилотника в феврале 2025 года.

«Цель миссии — оценить фактическое техническое состояние и эксплуатационную пригодность НБК после теракта 14 февраля 2025 года», — подчеркнул Гросси.

Он напомнил, что НБК, построенный в 2016 году, выполняет ключевую защитную функцию: накрывает объект «Укрытие», удерживающий развалины четвертого реактора ЧАЭС, уничтоженного в 1986 году. Хотя февральский удар не привел к радиационному выбросу, конфайнмент получил заметные структурные повреждения, повлиявшие на его расчетную прочность и прогнозируемый срок службы.

В ходе миссии эксперты МАГАТЭ должны изучить уже принятые меры по минимизации рисков и обсудить с украинской стороной дальнейшие шаги по полному восстановлению функциональности сооружения и предотвращению потенциальных угроз для ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно атаковала подстанцию, которая питает Хмельницкую и Ровенскую АЭС, также подтвердили в МАГАТЭ.

Мы ранее информировали, что российские спецслужбы могли получить данные об украинских энергетических объектах через инспекции МАГАТЭ.