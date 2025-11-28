МАГАТЕ: Українські АЕС відновили виробництво електроенергії після атак

Хмельницька АЕС

Виробництво електроенергії на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях цього тижня майже повністю повернулося до нормативних показників.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, коментуючи наслідки нещодавніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За інформацією МАГАТЕ, практично всі енергоблоки працюють на максимальній потужності, за винятком одного, який поки що функціонує в обмеженому режимі. Усі високовольтні лінії електропередач, пошкоджені минулого тижня, були оперативно відновлені.

Гроссі також заявив, що МАГАТЕ готує спеціальну місію, яка відвідає низку стратегічно важливих підстанцій. Її завдання — оцінити масштаби шкоди після останніх російських атак та визначити можливі ризики для стабільної роботи українських АЕС.

Паралельно агентство виконує запит Держатомрегулювання України: на Чорнобильську АЕС направлено додаткову групу фахівців. Їм доручили провести поглиблену перевірку стану Нового безпечного конфайнменту (НБК), який був пошкоджений ударом російського безпілотника у лютому 2025 року.

«Мета місії — оцінити фактичний технічний стан та експлуатаційну придатність НБК після теракту 14 лютого 2025 року», — підкреслив Гроссі.

Він нагадав, що НБК, збудований у 2016 році, виконує ключову захисну функцію: накриває об’єкт «Укриття», який утримує руїни четвертого реактора ЧАЕС, знищеного у 1986 році. Хоча лютневий удар не призвів до радіаційних викидів, конфайнмент отримав помітні структурні пошкодження, що вплинули на його розрахункову міцність і прогнозований строк служби.

Під час місії експерти МАГАТЕ мають вивчити вже вжиті заходи з мінімізації ризиків і обговорити з українською стороною подальші кроки для повного відновлення функціональності споруди та запобігання потенційним загрозам для ядерної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Росія цілеспрямовано атакувала підстанцію, яка живить Хмельницьку та Рівненську АЕС, що також підтвердили в МАГАТЕ.

Ми раніше інформували, що російські спецслужби могли отримати дані про українські енергетичні об’єкти через інспекції МАГАТЕ.