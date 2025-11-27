Каллас назвала предложенный Украине "мирный план" ловушкой от России

Кайя Каллас / © Associated Press

Реклама

Ситуация с «американским мирным планом», к созданию которого, судя по разговору Стива Уиткоффа с Ушаковым и Дмитриевым, приобщался Кремль, свидетельствует о том, что нельзя терять бдительности в отношении России и избегать расставленных ею ловушек.

Об этом заявила представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас в эксклюзивном комментарии ТСН.

«Мы не можем терять бдительность в отношении России. Они очень хорошо умеют толкать процессы в такой угол, из которого выходят с большими выгодами, чем имели до этого. По моему мнению, мы должны избегать попадания в такие ловушки», — прокомментировала она ситуацию с предложенным Украине мирным планом.

Реклама

Кая Каллас подчеркнула, что Россия просто вторглась в Украину и применила агрессию и аннексию, которые запрещены международными соглашениями, которые Москва ратифицировала или подписала. Поэтому, по ее словам, во время переговоров о мире нужно акцентировать на том, чтобы Россия снова не нарушила своих обязательств.

«Нам действительно следует сосредоточиться на том, что именно Россия должна сделать, чтобы это больше не повторилось», — отметила представительница Евросоюза.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что Уиткофф консультировал российских советников Путина. Об этом стало известно из стенограммы разговора политиков, который состоялся в октябре. Американский чиновник советовал Кремлю, как с помощью лести предложить президенту США Дональду Трампу мирный план по Украине. Этот разговор предшествовал появлению скандального «мирного плана Трампа» из 28 пунктов.