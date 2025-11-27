Переговоры между Украиной и США: Ермак анонсировал продолжение работы над мирным планом

Руководитель ОПУ Андрей Ермак / © Getty Images

Реклама

Украинская и американская делегации продолжат совместную работу над мирным планом уже в конце этой недели, чтобы развить результаты, достигнутые в предыдущих переговорах в Женеве. Киев нацелен на высокую производительность, чтобы как можно быстрее достичь «длительного и достойного мира» для Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ключевая цель – достойный мир

Андрей Ермак подчеркнул, что неизменной ключевой целью, общей с партнерами, остается скорейшее достижение «длительного и достойного мира» для Украины. Это свидетельствует об активной работе Киева с основными союзниками на фоне недавнего появления мирного плана, предложенного Белым домом.

Реклама

Украинская делегация готовится к очередному «конструктивному разговору» со своими американскими коллегами.

«Важно не терять производительность и работать быстро. Мир должен стать общим достижением», - подчеркнул Ермак.

Работа без пауз

Работа украинской и американской команд продолжится после недавних напряженных переговоров в Женеве, которые прошли с участием представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для пересмотра американского плана. По итогам переговоров было заявлено, что стороны разработали «обновленную и доработанную рамочную основу» для дальнейших дискуссий.

Андрей Ермак отдельно поблагодарил американскую команду за «работу без пауз», что указывает на интенсивность дипломатических усилий, направленных на достижение ощутимого прогресса в определении шагов по окончании войны.

Реклама

Напомним, The Economist назвал сколько могут продолжаться переговоры по «мирному плану». Как сообщил источник в западной дипломатии, Россия начнет идти на реальные уступки только на завершающем этапе процесса.