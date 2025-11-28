ТСН у соціальних мережах

Конфуз, який може обернутися проблемою: як Меган Маркл знову потрапила в неприємну ситуацію на кухні

Меган Маркл показувала у своєму Instagram, як готувалася до Дня подяки.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Але занепокоєні підписники її блогу помітили на кухні помилку, яка може поставити під загрозу здоров’я гостей Меган.

Днями герцогиня Сассекська розмістила в Instagram короткий відеоролик, на якому готує індичку перед святом. Вона показала, як змішала в мисці різні приправи і натерла цією сумішшю сиру курку, щоб підготувати її до запікання в духовці.

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

Хоча вона, мабуть, миє руки після того, як втирає приправу, уважні глядачі помітили, що, працюючи з сирим м’ясом, вона не знімала всі прикраси, що викликало побоювання щодо її недотримання гігієни на кухні.

«Не знаю нікого, хто одягає каблучки та браслети, коли торкається їжі, особливо індички. Поширення бактерій гарантовано», — прокоментував відео один із обурених користувачів.

«Я, звичайно, люблю блискучі каблучки так само, як і будь-який інший поціновувач прикрас, але не під час готування!».

«Кому хочеться, щоб в оправі каблучки застрягла якась погань?» — запитав інший.

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на кухні / © Instagram Меган Маркл

«Яка гидота, адже це елементарне знання правил поводження з продуктами. Доказ того, що вона не має уявлення, що робить», — заявив ще один підписник.

Раніше, нагадаємо, Меган вже потрапляла у конфузну ситуацію на кухні. Маркл піддалася глузуванням в інтернеті після того, як осоромилася на зніманнях тримаючи неправильно один кухонний прилад.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

