Трамп не звільнить посланця, який "навчав" Кремль: ексрадниця Білого дому пояснила чому

Дональд Трамп і Стів Віткофф / © Associated Press

Майбутнє Стіва Віткоффа як головного посланника Дональда Трампа виглядало невизначеним після того, як його спіймали на гарячому, коли він, мабуть, навчав Кремль, як підлеститися до президента США. Але Трамп навряд чи звільнить його через витік телефонної розмови Віткоффа з Ушаковим, оскільки його не здивує така тактика.

Про це заявила колишня головна радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл, пише The Telegraph.

Так, видання Bloomberg напередодні оприлюднило стенограму телефонної розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та помічником президента Росії з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, яка стосувалася підготовки американського мирного плану.

Експерти побоюються, що ця розмова, оприлюднена у вівторок, загрожує зірвати мирні переговори.

Однак, Фіона Гілл, яка була членом Ради національної безпеки під час першого терміну Трампа, заявила, що цей надзвичайний телефонний дзвінок «навряд чи можна назвати шокуючим» та є «звичайною справою для Трампа».

«Я не думаю, що Трамп здивується, що Віткофф діє саме так, бо він сам діє так само», — сказала вона виданню The Telegraph.

Ця розмова розвіює завісу таємниці тісних стосунків Віткоффа з його російськими колегами та його тактики ведення переговорів, результатом якої став 28-пунктний мирний план, який широко звинувачують у тому, що він є лише списком бажань Кремля.

«Це не переговори, це укладання угод», — сказала Гілл, яка є однією з небагатьох людей, які одночасно працювали на Трампа та обідали з Путіним. «У дипломатичних переговорах ви намагаєтеся отримати якусь поступку від іншої сторони. Це те, що Трамп робив і під час своєї першої адміністрації», — сказала вона.

Гілл припустила, що суперечливий мирний план із 28 пунктів, ймовірно, виник з бажання заспокоїти Трампа після того, як його вимога до України укласти угоду до Дня подяки «змусила всіх інших метушитися».

«Справді, здається, що всі просто намагаються продати Трампу свою ідею, щоб здійснити його бажання укласти угоду», — сказала вона. «Вони не розглядають це як щось, що стосується державних інтересів, а лише як щось, що цікавить Трампа».

«Це угода, яка вигідна росіянам, але вона також вигідна Трампу. Він хоче, щоб росіяни фактично підписалися під чим завгодно, аби це поклало край цьому конфлікту, а потім вони змусять Україну погодитися», — зазначила експертка.

Гілл наголосила, що Росія зацікавлена ​​в мирі лише в тому випадку, якщо це означає «капітуляцію України. Саме це Путін говорить весь цей час.

За її словами, підхід Віткоффа нагадує «стару школу дипломатії», що викликає порівняння з європейськими посланцями під час Європейського концерту 19-го століття та кардиналом де Рішельє, впливовим міністром закордонних справ французького короля Людовика XIII.

«Це просто вирвано зі сторінок історії», — сказала вона. «Ми повернулися до тих старих часів таємної дипломатії та закулісних угод».

Гілл стверджує, що така форма таємної дипломатії навряд чи призведе до завершення конфлікту. «Якщо ми хочемо отримати щось суттєве, справжню мирну угоду між державами, вона має бути прозорою», — сказала вона.

Раніше видання The Telegraph написало, що витік телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим викрив незграбні спроби американця «тренувати» Кремль, як поводитися з Трампом.