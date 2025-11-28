Трамп не уволит "учившего" Кремль посланника: экс-советница Белого дома объяснила почему

Дональд Трамп и Стив Уиткофф / © Associated Press

Реклама

Будущее Стива Уиткоффа как главного посланника Дональда Трампа выглядело неопределенным после того, как его поймали с поличным, когда он, по-видимому, учил Кремль, как подлизаться к президенту США. Но Трамп вряд ли уволит его из-за утечки телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым, поскольку его не удивит такая тактика.

Об этом заявила бывшая главная советница Белого дома по вопросам России Фиона Гилл, пишет The Telegraph.

Так, издание Bloomberg накануне обнародовало стенограмму телефонного разговора между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, касавшейся подготовки американского мирного плана.

Реклама

Эксперты опасаются, что этот разговор, обнародованный во вторник, грозит сорвать мирные переговоры.

Однако Фиона Гилл, которая была членом Совета национальной безопасности во время первого срока Трампа, заявила, что этот чрезвычайный телефонный звонок «вряд ли можно назвать шокирующим» и является «обычным делом для Трампа».

«Я не думаю, что Трамп удивится, что Уиткофф действует именно так, потому что он сам действует так же», — сказала она The Telegraph.

Этот разговор развеивает завесу тайны тесных отношений Уиткоффа с его российскими коллегами и его тактики ведения переговоров, результатом которой стал 28-пунктный мирный план, широко обвиняемый в том, что он является лишь списком желаний Кремля.

Реклама

«Это не переговоры, это заключение соглашений», — сказала Гилл, которая является одним из немногих людей, которые одновременно работали на Трампа и обедали с Путиным. «В дипломатических переговорах вы пытаетесь получить какую-нибудь уступку от другой стороны. Это то, что Трамп делал и во время своей первой администрации», — сказала она.

Гилл предположила, что противоречивый мирный план из 28 пунктов, вероятно, возник из желания успокоить Трампа после того, как его требование к Украине заключить соглашение ко Дню благодарения заставило всех суетиться.

«Действительно, кажется, что все просто пытаются продать Трампу свою идею, чтобы осуществить его желание заключить соглашение», — сказала она. «Они не рассматривают это как нечто, что касается государственных интересов, а лишь как нечто интересующее Трампа».

«Это соглашение, которое выгодно россиянам, но оно также выгодно Трампу. Он хочет, чтобы россияне фактически подписались под чем угодно, чтобы это положило конец этому конфликту, а затем они заставят Украину согласиться», — отметила эксперт.

Реклама

Гилл подчеркнула, что Россия заинтересована в мире только в том случае, если это означает «капитуляцию Украины. Именно это Путин говорит все это время.

По ее словам, подход Уиткоффа напоминает «старую школу дипломатии», вызывающую сравнение с европейскими посланниками во время Европейского концерта 19 века и кардиналом де Ришелье, влиятельным министром иностранных дел французского короля Людовика XIII.

«Это просто вырвано из страниц истории», — сказала она. «Мы вернулись к тем старым временам тайной дипломатии и закулисным соглашениям».

Гилл утверждает, что подобная форма тайной дипломатии вряд ли приведет к завершению конфликта. «Если мы хотим получить что-то существенное, настоящее мирное соглашение между государствами, оно должно быть прозрачным», — сказала она.

Реклама

Ранее издание The Telegraph написало, что утечка телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым разоблачила неловкие попытки американца «тренировать» Кремль, как обращаться с Трампом.