Могла остаться еще с роддома: в носу женщины обнаружили неожиданную находку

Аргентинка Кандела Рейбо всю жизнь удивлялась, почему ей так трудно дышать через правую ноздрю. Ответ оказался настолько сюрреалистичным, что врачи сначала не поверили собственным глазам: в носу 35-летней женщины они достали свернутую липкую ленту, которая, по всем признакам, лежала там с момента ее рождения.

Кандела говорит, что с детства привыкла дышать ртом, а во время физических нагрузок и сна это было единственным вариантом. Она годами не придавала этому значения — пока в прошлом году не перенесла тяжелый синусит. Тогда обследование не сделали из-за нехватки КТ в ее городе, поэтому женщина просто переждала.

Но месяц назад боль вернулась. Во время осмотра врач увидел в носу подозрительное образование и направил пациентку на компьютерную томографию. Сканирование показало частично кальцифицированный объект размером 8×6 мм — классический ринолит, который образуется вокруг инородных тел, годами остающихся в носовых ходах.

Во время эндоскопии врач пытался вытащить препятствие почти час — и в конце концов достал слепленный рулончик клейкой ленты. Кандела рассказала, что узнала материал сразу. Она не помнит, как лента могла попасть в нос, но ее мать вспомнила важную деталь: в 1990 году новорожденную девочку подключали к назальной трубке из-за дыхательной недостаточности. Семья предполагает, что лента могла быть частью крепления медицинского оборудования.

После удаления инородного тела Кандела говорит, что буквально «вдыхает новую жизнь». Отек еще держится, но разница ощутима сразу. «Дело в том, что в 35 лет я открываю для себя, как это — нормально дышать обеими ноздрями. И я — главная героиня самого странного анекдота, который я когда-либо знала», — признается женщина.

Ее история быстро разлетелась по соцсетям: тысячи людей благодарят за откровенность и делятся собственным опытом с симптомами, которые они привыкли считать нормальными. Кандела надеется, что ее случай станет напоминанием: длительные неудобства — не повод мириться, а сигнал обратиться к врачу.

