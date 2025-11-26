ТСН в социальных сетях

2 ложки этого средства в воде — и потемневшая кастрюля сияет как новая: народный лайфхак для очищения нагара и грязи

Наверное, у каждого где-то в шкафу лежит кастрюля, потемневшая через воду и покрывшаяся коричневым налетом.

Татьяна Мележик
Как отмыть кастрюлю народным способом

© unsplash.com

Готовить в ней уже неприятно, а выбрасывать вред — поэтому он либо просто пылится, либо используется лишь изредка, например, для варки яиц. Но на самом деле такой потемневший сосуд легко вернуть к жизни с помощью простого, проверенного способа.

Чтобы отбелить потемневшую кастрюлю, выполните несколько простых шагов:

  1. Наполните кастрюлю водой до половины.

  2. Добавьте 2 столовые ложки отбеливателя.

  3. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

  4. Снимите с плиты и оставьте раствор остыть.

После этого слейте воду и посмотрите на результат: ваша кастрюля сияет чистотой как новая, без налета и грязи. Она снова станет любимым помощником на кухне. А если впоследствии налет появится снова — вы уже знаете, как легко от него избавиться.

