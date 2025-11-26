- Дата публикации
2 ложки этого средства в воде — и потемневшая кастрюля сияет как новая: народный лайфхак для очищения нагара и грязи
Наверное, у каждого где-то в шкафу лежит кастрюля, потемневшая через воду и покрывшаяся коричневым налетом.
Готовить в ней уже неприятно, а выбрасывать вред — поэтому он либо просто пылится, либо используется лишь изредка, например, для варки яиц. Но на самом деле такой потемневший сосуд легко вернуть к жизни с помощью простого, проверенного способа.
Чтобы отбелить потемневшую кастрюлю, выполните несколько простых шагов:
Наполните кастрюлю водой до половины.
Добавьте 2 столовые ложки отбеливателя.
Поставьте на огонь и доведите до кипения.
Снимите с плиты и оставьте раствор остыть.
После этого слейте воду и посмотрите на результат: ваша кастрюля сияет чистотой как новая, без налета и грязи. Она снова станет любимым помощником на кухне. А если впоследствии налет появится снова — вы уже знаете, как легко от него избавиться.