Как отмыть кастрюлю народным способом / © unsplash.com

Реклама

Готовить в ней уже неприятно, а выбрасывать вред — поэтому он либо просто пылится, либо используется лишь изредка, например, для варки яиц. Но на самом деле такой потемневший сосуд легко вернуть к жизни с помощью простого, проверенного способа.

Чтобы отбелить потемневшую кастрюлю, выполните несколько простых шагов:

Наполните кастрюлю водой до половины. Добавьте 2 столовые ложки отбеливателя. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Снимите с плиты и оставьте раствор остыть.

После этого слейте воду и посмотрите на результат: ваша кастрюля сияет чистотой как новая, без налета и грязи. Она снова станет любимым помощником на кухне. А если впоследствии налет появится снова — вы уже знаете, как легко от него избавиться.