Добавьте две капли в шампунь — и навсегда забудете о выпадении волос

Что добавить в средство для мытья головы, чтобы вернуть густоту и здоровое сияние своим локонам.

Как остановить выпадение волос

Как остановить выпадение волос / © Freepik

Многие женщины и мужчины напрасно ищут дорогие ампулы и сыворотки против выпадения волос, не догадываясь, что решение проблемы может быть гораздо проще и дешевле. Просто нужно добавить всего две капли правильного эфирного масла в обычный шампунь, чтобы активизировать фолликулы, укрепить корни и остановить выпадение. Такой метод не нуждается в дополнительных затратах и работает уже после недели использования.

Что добавить в шампунь, чтобы остановить выпадение волос

  • Эфирное масло розмарина. Розмарин давно считают одним из самых эффективных средств против выпадения волос. Он улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, «пробуждает» спящие фолликулы и укрепляет корни. Достаточно 2 капель эфирного масла розмарина на одну порцию шампуня, чтобы волосы стали более густыми, крепкими и менее ломкими.

  • Эфирное масло лаванды. Лаванда не только обладает приятным ароматом, но и нормализует состояние кожи головы, снимает раздражение и укрепляет фолликулы. Преимущества лавандового масла: успокаивает и снимает зуд, нормализует баланс кожного сала, делает волосы более плотными и гладкими. Добавьте 2 капли масла лаванды в порцию шампуня, если ваши волосы тонкие и слабые.

Как правильно использовать смесь шампуня с эфирными маслами

  1. Налейте порцию шампуня в ладонь.

  2. Добавьте 2 капли выбранного эфирного масла.

  3. Хорошо смешайте пальцем прямо в ладони.

  4. Нанесите на корни, помассируйте 1–2 минуты.

  5. Смойте теплой водой.

Процедуру можно делать во время каждого мытья головы.

Результат, который вы получите:

  • заметное уменьшение выпадения уже через 1–2 недели;

  • появление новых «пушуовых» волос;

  • укрепление структуры и густоты;

  • естественный блеск и лёгкий аромат.

Это простой и натуральный способ ухода, который может заменить дорогостоящие косметические средства.

