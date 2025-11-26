ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
2 хв

Додайте дві краплі в шампунь — і назавжди забудете про випадіння волосся

Що додати у засіб для миття голови, щоб повернути густоту та здорове сяяння своїм локонам.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зупинити випадіння волосся

Як зупинити випадіння волосся / © Freepik

Багато жінок і чоловіків марно шукають дорогі ампули та сироватки проти випадіння волосся, не здогадуючись, що вирішення проблеми може бути набагато простішим і дешевшим. Просто треба додати всього дві краплі правильної ефірної олії у звичайний шампунь, щоб активізувати фолікули, зміцнити корені та зупинити випадіння волосся. Такий метод не потребує додаткових витрат і працює вже після тижня використання.

Що додати в шампунь, щоб зупинити випадіння волосся

  • Ефірна олія розмарину. Розмарин давно вважають одним із найефективніших засобів проти випадіння волосся. Він покращує мікроциркуляцію крові у шкірі голови, «будить» сплячі фолікули та зміцнює корені. Достатньо 2 краплі ефірної олії розмарину на одну порцію шампуню, щоб волосся стало густішим, міцнішим та менш ламким.

  • Ефірна олія лаванди. Лаванда не тільки має приємний аромат, а й нормалізує стан шкіри голови, знімає подразнення та зміцнює фолікули. Переваги лавандової олії: заспокоює та знімає свербіж, нормалізує баланс шкірного сала, робить волосся більш щільним і гладким. Додайте 2 краплі олії лаванди в порцію шампуню, якщо ваше волосся тонке та слабке.

Як правильно використовувати суміш шампуню з ефірними оліями

  1. Налийте порцію шампуню в долоню.

  2. Додайте 2 краплі обраної ефірної олії.

  3. Добре змішайте пальцем прямо в долоні.

  4. Нанесіть на корені, помасажуйте 1-2 хвилини.

  5. Змийте теплою водою.

Процедуру можна робити під час кожного миття голови.

Результат, який ви отримаєте:

  • помітне зменшення випадіння вже через 1-2 тижні;

  • поява нових «пушкових» волосин;

  • зміцнення структури та густини;

  • природний блиск і легкий аромат.

Це простий і натуральний спосіб догляду, який може замінити дорогі косметичні засоби.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie