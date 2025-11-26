Рунічний гороскоп на тиждень 24–30 листопада 2025 року: Левам — прорив, Терезам — гармонія, Рибам — завершення циклу

Руни / © ТСН

Рунічні символи підказують: одні знаки отримають імпульс до росту, інші — захист, а декому доведеться завершити старе, щоб звільнити місце новому.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 24–30 листопада

Овен — руна Тейваз

Тиждень рішучих перемог. Ви можете досягти мети, яка здавалася недосяжною. Важливо не відступати та діяти чесно. Вівторок і четвер принесуть найкращі результати.

Телець — руна Отал

Фокус на домі, родині, спадкових темах. Тиждень підходить для ремонтів, впорядкування простору, сімейних зустрічей і повернення до коріння. Можливий корисний контакт із родичами.

Близнята — руна Наутіз

Можливі затримки чи необхідність дисципліни. Це час, коли варто визнати свої справжні потреби й не тиснути на події. П’ятниця принесе полегшення.

Рак — руна Перт

Інтуїтивний і містичний період. Можливі відкриття, глибинні співпадіння або емоційні розкриття. Тиждень сприяє медитаціям, інсайтам і роботі з підсвідомим.

Лев — руна Совило

Сонячний прорив. Успіх у справах, натхнення та ясність думок. Можете сміливо починати нові проєкти або робити великий крок уперед. Ви — у центрі уваги.

Діва — руна Інгуз

Тиждень завершення і визрівання. Добре закрити старі справи, підготувати ґрунт для нового. Спокій і формування внутрішньої стабільності — головні теми періоду.

Терези — руна Вуньойо

Радість, гармонія, вирівнювання. Вдалий період для стосунків, переговорів і комунікацій. Ваші слова сприйматимуться тепло й довірливо.

Скорпіон — руна Халагаз

Можливі раптові події або очищення через зміну. Хоч енергія може здатися різкою, вона звільнить від того, що давно перешкоджало рухатися вперед. Тримайте стійкість.

Стрілець — руна Ейваз

Рух уперед, прогрес, партнерство. Тиждень сприятиме спільним проєктам, поїздкам, змінам місця або формату роботи. Ваші ідеї знаходять підтримку.

Козоріг — руна Дагаз

Руна світанку приносить новий етап. Можливий позитивний перелом, важлива можливість або ідея, що змінить перспективу. Середа стане знаковим днем.

Водолій — руна Лагуз

Енергія потоку, інтуїції й м’якого просування. Важливо слідувати за внутрішнім відчуттям, а не логікою. Тиждень гарний для творчості та емоційного зцілення.

Риби — руна Йера

Настав час підсумків. Ви можете отримати те, до чого довго йшли, — результат, відповідь або винагороду. Руна підтримує завершення циклів і початок нових.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

