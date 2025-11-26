Рослинний гороскоп друїдів на 24–30 листопада: Терезам — рівновага, Стрільцям — сміливі кроки

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Кінець листопада — це час завершення, підбиття підсумків та внутрішнього заспокоєння. Природа згасає, але водночас дає нам мудрість повільного руху, м’якого відпускання та природного відновлення. Рослинний гороскоп на 24–30 листопада 2025 року відкриває символічні рослини, які супроводжують кожен знак упродовж цього тижня.

Рослинний гороскоп на 24–30 листопада 2025 року

Овен — Куркума золота

Куркума дає потужний імпульс енергії. Ви можете завершити важливу справу або розпочати підготовку до нового етапу. Головне — не поспішати й рухатись уважно.

Телець — Материнка лісова

Материнка приносить тепло дому і внутрішній комфорт. Тиждень сприятливий для повільних рішень, сімейних розмов та наведення порядку.

Близнята — Меліса м’яка

Меліса допомагає заспокоїти думки та відновити внутрішній ритм. Протягом тижня важливо не перевантажувати себе — обирайте прості рішення.

Рак — Лаванда біла

Біла лаванда дарує м’якість і душевний мир. Тиждень підходить для відпочинку, ритуалів затишку, роботи з емоціями та турботи про близьких.

Лев — Рожева троянда

Рожева троянда відкриває серце для вдячності й світла. Можливі приємні знайомства, знаки уваги або нове натхнення. Тиждень про любов і красу.

Діва — Шавлія очищувальна

Шавлія очищує від емоційного перевантаження. Ви зможете завершити справи, вибрати новий маршрут і розставити здорові межі.

Терези — Фіалка фіолетова

Фіолетова фіалка повертає рівновагу. Тиждень сприятливий для відновлення, м’яких рішень і внутрішньої гармонії. Важливо не поспішати.

Скорпіон — Півонія червона

Червона півонія дає силу сказати чесну правду і відпустити минуле. Тиждень глибоких висновків і внутрішнього очищення.

Стрілець — Імбир дикий

Дикий імбир стимулює рух і сміливість. Ви можете відчути потяг до нових ідей, подорожей або змін. Важливо діяти послідовно.

Козоріг — Розторопша сильна

Розторопша відновлює сили й повертає витривалість. Тиждень підходить для планування довгострокових рішень і зміцнення власної позиції.

Водолій — Лемонграс ароматний

Ароматний лемонграс відкриває шлях новим інсайтам. Ви зможете знайти незвичні рішення або побачити перспективу, яку раніше не помічали.

Риби — Лотос небесний

Небесний лотос приносить натхнення й м’яке внутрішнє світло. Це тиждень снів, творчості, тихих практик і глибоких інтуїтивних відкриттів.

24–30 листопада — час, коли варто дозволити собі більше тиші та повільності. Теплі настої, м’які ритуали, турбота про простір і тіло — саме це відкриє нову енергію для грудня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

