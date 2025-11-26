- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Удари по Запоріжжю пошкодили редакції "Суспільного" (фото)
Під час чергового російського обстрілу Запоріжжя постраждала редакція Суспільного.
Увечері 25 листопада російська армія завдала чергового удару по Запоріжжю, внаслідок якого постраждала будівля редакції Суспільне Запоріжжя.
Про це йдеться у повідомлені редакції.
Як повідомляється, на щастя, у момент атаки в приміщенні нікого з працівників не було. Команда мовника наразі оцінює масштаби завданих збитків.
Окрім редакції, руйнувань зазнали й житлові райони. Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні оселі та гуртожиток у різних частинах міста. Унаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, на місцях працювали рятувальники.
За попередніми даними, поранень зазнали щонайменше 19 людей. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вночі проти 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, завдавши 11 ударів.
