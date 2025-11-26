Удари по Запоріжжю пошкодили редакції "Суспільного" (фото)

Суспільне Запоріжжя / © «Суспільне Запоріжжя»

Увечері 25 листопада російська армія завдала чергового удару по Запоріжжю, внаслідок якого постраждала будівля редакції Суспільне Запоріжжя.

Про це йдеться у повідомлені редакції.

Як повідомляється, на щастя, у момент атаки в приміщенні нікого з працівників не було. Команда мовника наразі оцінює масштаби завданих збитків.

Окрім редакції, руйнувань зазнали й житлові райони. Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні оселі та гуртожиток у різних частинах міста. Унаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, на місцях працювали рятувальники.

Наслідки обстрілу / © «Суспільне Запоріжжя»

За попередніми даними, поранень зазнали щонайменше 19 людей. Інформація уточнюється.

Наслідки обстрілу / © «Суспільне Запоріжжя»

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вночі проти 26 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя, завдавши 11 ударів.

