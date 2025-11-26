Масований обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про постраждалих

Масований обстріл Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Вночі 25 листопада ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів.

У різних районах міста виникли пожежі, інформує ДСНС.

«Рятувальники ліквідують загоряння та проводять пошуково-рятувальні роботи. Під час гасіння пожежі в одному з будинків надзвичайники врятували двох людей», — йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що у наслідок атаки ворога на Запоріжжя госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок.

Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 25 листопада, російська армія знову атакувала Запоріжжя, у місті пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.