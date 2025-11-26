- Дата публікації
Масований обстріл Запоріжжя: в ОВА розповіли про постраждалих
Ворожий масований удар по Запоріжжю в ніч проти 25 листопада спричинив масштабні руйнування та пожежі.
Вночі 25 листопада ворог завдав масованого удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів.
У різних районах міста виникли пожежі, інформує ДСНС.
«Рятувальники ліквідують загоряння та проводять пошуково-рятувальні роботи. Під час гасіння пожежі в одному з будинків надзвичайники врятували двох людей», — йдеться у повідомленні.
Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що у наслідок атаки ворога на Запоріжжя госпіталізовано 12 людей, пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок.
Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 25 листопада, російська армія знову атакувала Запоріжжя, у місті пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.