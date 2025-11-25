Как почистить стиральную машину без химии / © pexels.com

Большинство не знает, что стиральная машина, как и любой другой бытовой прибор, требует регулярной чистки от загрязнений. Если этого не делать, на механизмах образуется налет, появляется плесень, а белье после стирки перестает пахнуть свежестью. Для поддержания чистоты стиральную машину рекомендуется очищать хотя бы раз в несколько месяцев.

Сначала проверьте барабан на наличие остатков белья — оставленные вещи могут испортить результат. Далее в отсек для порошка высыпьте 75 г лимонной кислоты. После этого запустите длительную стирку с замачиванием при температуре 90 °C и выше. Такой режим обеспечивает эффективное растворение загрязнений и удаление грязи и плесени во время горячей воды.

После стирки тщательно протрите все отсеки и детали стиральной машины, чтобы остатки лимонной кислоты не остались внутри. Затем под низ машинки подложите старое полотенце и откройте сливной фильтр. Будьте готовы: во время очистки из фильтра могут вытекать черные хлопья грязи. Протрите отверстие влажной салфеткой, промойте фильтр под краном и сверните на место.

Чтобы смыть остатки загрязнений, запустите короткую стирку с порошком, добавив в барабан пару старых полотенец, чтобы избежать пены. Завершите процесс двойным полосканием. После стирки оставьте стиральную машину открытой примерно в сутки, чтобы она хорошо проветрилась и оставалась чистой и свежей.