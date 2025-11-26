- Дата публікації
2 ложки цього засобу у воду — і потемніла каструля сяє як нова: народний лайфгак для очищення нагару та бруду
Мабуть, у кожного десь у шафі лежить каструля, яка потемніла через воду та покрилася коричневим нальотом.
Готувати в ній уже неприємно, а викидати шкода — тож вона або просто припадає пилом, або використовується лише зрідка, наприклад, для варіння яєць. Але насправді таку потемнілу посудину легко повернути до життя за допомогою простого, перевіреного способу.
Щоб відбілити потемнілу каструлю, виконайте кілька простих кроків:
Наповніть каструлю водою до половини.
Додайте 2 столові ложки відбілювача.
Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
Зніміть з плити та залиште розчин охолонути.
Після цього злийте воду і подивіться на результат: ваша каструля сяє чистотою, як нова, без нальоту та бруду. Вона знову стане улюбленим помічником на кухні. А якщо згодом наліт з’явиться знову — ви вже знаєте, як легко його позбутися.