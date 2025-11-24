- Дата публікації
Як швидко почистити диван вдома: всього 2 ложки засобу і 15 хвилин — м’які меблі як після хімчистки
Тканинні дивани виглядають дуже стильно, але вони досить непрактичні, особливо якщо в домі є маленькі діти. На оббивці швидко з’являються плями, які важко вивести без хімчистки.
Фахівці з прибирання розповіли, як почистити диван вдома без токсичних побутових засобів. У результаті жодна пляма не залишиться, а весь процес займе всього 15 хвилин.
Для приготування домашнього засобу потрібно: 1 літр теплої води, 20 крапель аптечної перекису водню та 1 ложка будь-якого пінного компонента — рідкого мила, засобу для посуду або шампуню. Ретельно перемішайте.
Отриманий розчин перелийте у пляшку з розпилювачем, обробіть забруднену поверхню дивана та зачекайте 15 хвилин. Потім протріть оббивку ганчіркою і насолоджуйтесь результатом — жодних плям! Простий лайфгак швидко і ефективно врятує ваші м’які меблі.