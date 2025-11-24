ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Як швидко почистити диван вдома: всього 2 ложки засобу і 15 хвилин — м’які меблі як після хімчистки

Тканинні дивани виглядають дуже стильно, але вони досить непрактичні, особливо якщо в домі є маленькі діти. На оббивці швидко з’являються плями, які важко вивести без хімчистки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як почистити диван вдома

Як почистити диван вдома / © pexels.com

Фахівці з прибирання розповіли, як почистити диван вдома без токсичних побутових засобів. У результаті жодна пляма не залишиться, а весь процес займе всього 15 хвилин.

Для приготування домашнього засобу потрібно: 1 літр теплої води, 20 крапель аптечної перекису водню та 1 ложка будь-якого пінного компонента — рідкого мила, засобу для посуду або шампуню. Ретельно перемішайте.

Отриманий розчин перелийте у пляшку з розпилювачем, обробіть забруднену поверхню дивана та зачекайте 15 хвилин. Потім протріть оббивку ганчіркою і насолоджуйтесь результатом — жодних плям! Простий лайфгак швидко і ефективно врятує ваші м’які меблі.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie