Як почистити диван вдома / © pexels.com

Фахівці з прибирання розповіли, як почистити диван вдома без токсичних побутових засобів. У результаті жодна пляма не залишиться, а весь процес займе всього 15 хвилин.

Для приготування домашнього засобу потрібно: 1 літр теплої води, 20 крапель аптечної перекису водню та 1 ложка будь-якого пінного компонента — рідкого мила, засобу для посуду або шампуню. Ретельно перемішайте.

Отриманий розчин перелийте у пляшку з розпилювачем, обробіть забруднену поверхню дивана та зачекайте 15 хвилин. Потім протріть оббивку ганчіркою і насолоджуйтесь результатом — жодних плям! Простий лайфгак швидко і ефективно врятує ваші м’які меблі.