Могла залишитися ще з пологового: у носі жінки виявили несподівану знахідку

У жінки знайшли стрічку в носі / © Jam Press

Реклама

Аргентинка Кандела Рейбо все життя дивувалася, чому їй так важко дихати через праву ніздрю. Відповідь виявилася настільки сюрреалістичною, що лікарі спершу не повірили власним очам: у носі 35-річної жінки вони дістали згорнуту липку стрічку, яка, за всіма ознаками, лежала там з моменту її народження.

Про це повідомило видання Mirror.

Кандела каже, що з дитинства звикла дихати ротом, а під час фізичних навантажень та сну це було єдиним варіантом. Вона роками не надавала цьому значення — аж доки торік не перенесла тяжкий синусит. Тоді обстеження не зробили через брак КТ у її місті, тож жінка просто перечекала.

Реклама

Але місяць тому біль повернувся. Під час огляду лікар побачив у носі підозріле утворення і направив пацієнтку на комп’ютерну томографію. Сканування показало частково кальцифікований об’єкт розміром 8×6 мм — класичний риноліт, який утворюється навколо сторонніх предметів, що роками залишаються в носових ходах.

Під час ендоскопії лікар намагався витягнути перешкоду майже годину — і зрештою дістав зліплений рулончик клейкої стрічки. Кандела розповіла, що впізнала матеріал одразу. Вона не пам’ятає, як стрічка могла потрапити до носа, але її мати пригадала важливу деталь: у 1990 році новонароджену дівчинку підключали до назальної трубки через дихальну недостатність. Родина припускає, що стрічка могла бути частиною кріплення медичного обладнання.

Після видалення чужорідного тіла Кандела каже, що буквально «вдихає нове життя». Набряк ще тримається, але різниця відчутна відразу. «Річ у тім, що у 35 років я відкриваю для себе, як це — нормально дихати обома ніздрями. І я — головна героїня найдивнішого анекдоту, який я коли-небудь знала», — зізнається жінка.

Її історія швидко розлетілася соцмережами: тисячі людей дякують за відвертість і діляться власним досвідом із симптомами, які вони звикли вважати нормальними. Кандела сподівається, що її випадок стане нагадуванням: тривалі незручності — не привід миритися, а сигнал звернутися до лікаря.

Реклама

Нагадаємо, 30-річний фітнес-інфлюенсер Дмитро Нуянзін помер уві сні після кількох тижнів участі в екстремальному «харчовому марафоні».