30-річний фітнес-інфлюенсер Дмитро Нуянзін помер уві сні після кількох тижнів участі в екстремальному «харчовому марафоні». Чоловік щодня споживав близько 10 000 калорій, намагаючись різко набрати вагу для подальшого демонстративного схуднення та просування власного курсу.

Про це пише LAB BIBLE.

Нуянзін регулярно публікував у соцмережах відео, у яких розповідав про свою дієту. Серед його щоденного раціону були піца, бургери, чіпси, тістечка та пельмені з майонезом. За сніданок він міг з’їдати цілу тарілку тістечок і половину торта, а на вечерю — кілька піц або бургери.

Інфлюенсер заявляв, що навмисно набирає 24 кілограми, щоб наочно показати ефективність своєї програми схуднення. Він обіцяв учасникам курсу грошові винагороди та обіцяв худнути разом з ними.

Якими були останні дні перед смертю

За словами друзів, Нуянзін почувався недобре й мав намір звернутися до лікаря. Наступного дня після того, як він скасував тренування з клієнтами, його знайшли мертвим. Близькі повідомили, що його серце «перестало битися уві сні».

Британський фонд серця наголошує: різке переїдання та набір ваги можуть провокувати небезпечні зміни в організмі — від атеросклерозу та підвищення тиску до ризику серцевого нападу та інсульту.

