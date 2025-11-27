ТСН у соціальних мережах

Чоловік снідав тістечками, а на обід з’їдав майже кілограм пельменів — чим закінчився експеримент

Офіційна причина смерті інфлюенсера поки не оприлюднена.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ваги

Ваги / © Unsplash

30-річний фітнес-інфлюенсер Дмитро Нуянзін помер уві сні після кількох тижнів участі в екстремальному «харчовому марафоні». Чоловік щодня споживав близько 10 000 калорій, намагаючись різко набрати вагу для подальшого демонстративного схуднення та просування власного курсу.

Про це пише LAB BIBLE.

Нуянзін регулярно публікував у соцмережах відео, у яких розповідав про свою дієту. Серед його щоденного раціону були піца, бургери, чіпси, тістечка та пельмені з майонезом. За сніданок він міг з’їдати цілу тарілку тістечок і половину торта, а на вечерю — кілька піц або бургери.

Інфлюенсер заявляв, що навмисно набирає 24 кілограми, щоб наочно показати ефективність своєї програми схуднення. Він обіцяв учасникам курсу грошові винагороди та обіцяв худнути разом з ними.

Фітнес-інфлюенсер Дмитро Нуянзін / © Фото з відкритих джерел

Фітнес-інфлюенсер Дмитро Нуянзін / © Фото з відкритих джерел

Якими були останні дні перед смертю

За словами друзів, Нуянзін почувався недобре й мав намір звернутися до лікаря. Наступного дня після того, як він скасував тренування з клієнтами, його знайшли мертвим. Близькі повідомили, що його серце «перестало битися уві сні».

Британський фонд серця наголошує: різке переїдання та набір ваги можуть провокувати небезпечні зміни в організмі — від атеросклерозу та підвищення тиску до ризику серцевого нападу та інсульту.

Нагадаємо, блогер протягом 50 годин їв «100 найшкідливіших продуктів у світі».

