Дружина розтринькала всі сімейні гроші на стримера: чоловік шокував сумою та готує розлучення

Жінка зі смартфоном / © Credits

Реклама

Мешканець Китаю вирішив розлучитися з дружиною після того, як дізнався, що вона витратила 163 000 доларів США, значну частину яких — на донати стримеру.

Про це пише SCMP.

Чоловік, який роками жив надзвичайно скромно, аби забезпечити дружині комфорт і «відчуття безпеки», поділився: «Ти вдарила мене ножем у спину».

Реклама

Про свою історію чоловік на прізвище Лю розповів телеканалу провінції Хенань. Пара прожила у шлюбі вісім років та виховує дитину в місті Сін’ян. Сам Лю працює у Чженчжоу, за 25 кілометрів від дому. Він винаймав крихітну квартиру за 300 юанів на місяць і віддавав дружині майже весь заробіток — загалом 1,16 млн юанів (163 000 доларів США).

Жінка від моменту весілля не працювала, займаючись лише домашніми справами та доглядом за дитиною. Коли чоловік попросив показати банківський рахунок, вона відмовилася, що спричинило підозри. Згодом вона зізналася: грошей не залишилось, а додатково вона взяла кредит на 80 000 юанів.

Із загальної суми 1,16 млн юанів 670 000 вона витратила на подарунки та донати одному зі стримерів. Куди поділася решта коштів, жінка пояснити не змогла. Згідно з листуванням, вона зверталася до стримера зі словами: «Назви мене крихіткою». При цьому стверджує, що ніколи не зустрічалася з ним особисто.

«Я економив на всьому, щоб забезпечити її, а вона віддала гроші іншому чоловікові. Думаю, вона просто не витримала самотності», — сказав Лю. Він наголосив, що жив у непридатній квартирі, тоді як вдома дружина мала всі зручності.

Реклама

Чоловік заявив, що більше не відчуває до дружини почуттів і хоче повернути половину спільного майна, після чого планує подати на розлучення.

Платформа, де працював стример, повідомила, що розпочала внутрішню перевірку ситуації.

Нагадаємо, як чоловік “перевтілився” у свою матір та три роки отримував її пенсію.