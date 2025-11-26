Жена растратила все семейные деньги на стримера: муж шокировал суммой и готовит развод

Женщина со смартфоном / © Credits

Реклама

Житель Китая решил развестись с женой после того, как узнал, что она потратила 163 000 долларов США, значительную часть которых — на донаты стримеру.

Об этом пишет SCMP.

Мужчина, который годами жил чрезвычайно скромно, чтобы обеспечить жене комфорт и «ощущение безопасности», поделился: «Ты ударила меня ножом в спину».

Реклама

О своей истории мужчина по фамилии Лю рассказал телеканалу провинции Хэнань. Пара прожила в браке восемь лет и воспитывает ребенка в городе Синъян. Сам Лю работает в Чжэнчжоу, в 25 километрах от дома. Он снимал крошечную квартиру за 300 юаней в месяц и отдавал жене почти весь заработок – всего 1,16 млн юаней (163 000 долларов США).

Женщина с момента свадьбы не работала, занимаясь домашними делами и уходом за ребенком. Когда муж попросил показать банковский счет, она отказалась, что вызвало подозрения. Впоследствии она призналась: денег не осталось, а вдобавок она взяла кредит на 80 000 юаней.

Из общей суммы 1,16 млн юаней 670 000 она потратила на подарки и донаты одному из стримеров. Куда делись остальные средства, женщина объяснить не смогла. Согласно переписке, она обращалась к стримеру со словами: «Назови меня крошкой». При этом утверждает, что никогда не встречалась с ним лично.

«Я экономил на всем, чтобы обеспечить ее, а она отдала деньги другому мужчине. Думаю, она просто не выдержала одиночества», - сказал Лю. Он подчеркнул, что жил в непригодной квартире, в то время как дома у жены были все удобства.

Реклама

Муж заявил, что больше не испытывает к жене чувств и хочет вернуть половину общего имущества, после чего планирует подать на развод.

Платформа, где работал стример, сообщила, что приступила к внутренней проверке ситуации.

Напомним, как мужчина "перевоплотился" в свою мать и три года получал ее пенсию.