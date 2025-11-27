- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина завтракал пирожными, а на обед съедал почти килограмм пельменей — чем закончился эксперимент
Официальная причина смерти инфлюэнсера пока не обнародована.
30-летний фитнес-инфлюэнсер Дмитрий Нуянзин скончался во сне после нескольких недель участия в экстремальном «пищевом марафоне». Человек ежедневно потреблял около 10 000 калорий, пытаясь резко набрать вес для дальнейшего демонстративного похудения и продвижения собственного курса.
Об этом пишет LAB BIBLE.
Нуянзин регулярно публиковал в соцсетях видео, в которых рассказывал о своей диете. Среди его ежедневного рациона были пицца, бургеры, чипсы, пирожные и пельмени с майонезом. За завтрак он мог съедать целую тарелку пирожных и половину торта, а на ужин — несколько пицц или бургеров.
Инфлюэнсер заявлял, что намеренно набирает 24 килограмма, чтобы наглядно показать эффективность своей программы похудения. Он обещал участникам курса денежные вознаграждения и обещал худеть вместе с ними.
Какими были последние дни перед смертью
По словам друзей, Нуянзин чувствовал себя нехорошо и намеревался обратиться к врачу. На следующий день после того, как он отменил тренировку с клиентами, его нашли мертвым. Близкие сообщили, что его сердце «перестало биться во сне».
Британский фонд сердца отмечает: резкое переедание и набор веса могут провоцировать опасные изменения в организме — от атеросклероза и повышения давления до риска сердечного приступа и инсульта.
Напомним, блоггер в течение 50 часов кушал «100 самых вредных продуктов в мире».