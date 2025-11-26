Почему старшее поколение накапливает хлам — объяснение, вызвавшее спор в Сети

О конфликте поколений / © Стаханов

В мире все громче обсуждают явление, которое уже получило название boomer junk — склонность старшего поколения накапливать вещи, которые их дети считают ненужным хламом.

Об этом пишет Daily Mail.

Во многих семьях ссоры из-за заваленных гаражей, чердаков и шкафов превратились в настоящие «дуэли» между родителями-бумерами и их взрослыми детьми. Молодежь пытается освободить пространство — родители отчаянно отстаивают каждую старую вещь.

Почему старшие поколения не могут избавиться от вещей

Эксперты и журналисты объясняют, что причина не в упрямстве, а в разных жизненных опытах.

Раньше вещи были дорогими, а жилье доступным. Так что мебель, посуда или техника воспринимались как инвестиция, которую следует беречь десятилетиями.

Родители бумеров пережили войну и дефицит, когда ничего нельзя было выбрасывать.

Сентиментальную ценность также следует учитывать. Старшие люди считают себя хранителями родственных «сокровищ»: сервизов, мебели, ковров.

Поэтому когда молодежь отказывается забирать старинные серванты, хрустальные вазы или бабушкины сервизы, родители часто воспринимают это как личное оскорбление.

Почему молодое поколение не хочет наследовать вещи

Миллениалы и поколения Z выбирают минимализм и опыт вместо владения вещами.

Жилье стало очень дорогим и маленьким. Молодежь живет в студиях или арендует комнаты — негде хранить громоздкую мебель.

Вещи подешевели. Их легко заменить. Как и новый стиль в квартире.

Приоритет — впечатление, а не предметы. Путешествия, события, кафе, эмоции — вместо сервизов и ваз.

Это создает глубокую культурную пропасть. То, что бумеры считают ценными семейными вещами, для их детей — лишняя обуза.

«Бумерский хлам» вызвал конфликт поколений

Журналистка Daily Mail отмечает, что попытки «секретно» выбросить вещи родителей часто заканчиваются конфликтами — вплоть до слез через старый стул или сломанный тренажер. Старшие люди видят в этих вещах часть своего прошлого, которое не хотят терять.

Некоторые психологи добавляют: быстрое развитие технологий лишь усиливает желание людей постарше держаться за старые предметы как за «остров стабильности».

Что делать семьям

Специалисты дают советы обеим сторонам конфликта.

детям — проявлять больше дипломатии и понимания,

родителям — не воспринимать отказ как обесценивание, а как другую философию жизни.

«Если ваши дети не хотят унаследовать серванты или хрустальные вазы — это не личное оскорбление», — пишет автор.

Молодым же рекомендуют быть вежливыми и после праздников сдавать ненужные подарки на благотворительность или продавать онлайн без лишних драм.

Напомним, ранее психологи давали советы, как построить гармоничное сожительство с пожилыми родственниками. Понимая некоторые особенности пожилого возраста, можно построить нормальную совместную жизнь, считают знатоки.