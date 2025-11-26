В Офисе президента анонсировали решение по усилению боеспособности бригад

Павел Палиса / © ТСН.ua

Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено — эта тема совсем не новая. Эту систему нужно упорядочить.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.

«Сегодня президент публично сказал важную вещь, которую я слышу от каждой стоящей на передовой бригады. Это не новая тема, я знаю о ней, когда еще сам был комбригом. Речь идет о справедливом и понятном разделе пополнения для боевых бригад. Мы с главой Генерального штаба Андреем Гнатовым сегодня получили поручение от президента на Ставке подготовить конкретные предложения по этому направлению», — отметил он.

По его мнению, нужно упорядочить систему, которая должна работать одинаково для всех.

«По моему мнению, нынешний уровень мобилизации позволяет это сделать. И это не вопрос, чтобы кому-то дать больше. Это вопрос справедливости, доверия и стабильности для подразделений, которые ежедневно держат трудные направления. И еще важно: речь идет не только о количестве людей. Здесь еще важно качество подготовки, которое нужно разрешить проводить всем боевым бригадам самостоятельно», — добавил он.

Напомним, во время сегодняшнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего рассмотрели предложения и запросы, поступившие от бригад во время последних поездок президента на фронт.

«Выполняем также запросы бригад — после моей поездки в фронтовые районы. Один из таких запросов — справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено безусловно», — заявил Зеленский.