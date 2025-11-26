ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
166
2 хв

В Офісі президента анонсували рішення з посилення боєздатності бригад

Після поїздки Володимира Зеленського до прифронтових районів він наголосив на важливості справедливого розподілу особового складу між бригадами.

Анастасія Павленко
Павло Паліса

Павло Паліса / © ТСН.ua

Поповнення бригад людьми має бути переглянуто — ця тема зовсім не нова. Цю систему треба впорядкувати.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента України Павло Паліса.

«Сьогодні президент публічно сказав важливу річ, яку я чую від кожної бригади, яка стоїть на передовій. Це не нова тема, я знаю про неї, коли ще сам був комбригом. Йдеться про справедливий і зрозумілий розподіл поповнення для бойових бригад. Ми з очільником Генерального штабу Андрієм Гнатовим сьогодні отримали доручення від президента на Ставці підготувати конкретні пропозиції по цьому напрямку», — зазначив він.

На його думку, потрібно впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх.

«На мою думку, теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити.

І це не питання, щоб «комусь дати більше». Це питання справедливості, довіри і стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки. І ще важливо: йдеться не тільки про кількість людей. Тут ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно», — додав він.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Ставки Верховного головнокомандувача розглянули пропозиції та запити, які надійшли від бригад під час останніх поїздок президента на фронт.

«Виконуємо також і запити бригад — після моєї поїздки до фронтових районів. Один із таких запитів — справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно», — заявив Зеленський.

