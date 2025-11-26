Зеленський провів Ставку: головна увага - енергетика та ситуація на фронті

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, під час якої обговорив ключові питання, а також ситуацію на фронті.

Про це він повідомив у Телеграм.

«Провів сьогодні Ставку, кілька ключових напрямів розмови. Перше — ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами — по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо — протиповітряна оборона малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики», — зазначив він.

Реклама

«Виконуємо також і запити бригад — після моєї поїздки до фронтових районів. Один із таких запитів — справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення», — додав він.

Президент також заслухав доповідь про ситуацію на ключових напрямках фронту.

Нагадаємо, Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ.