- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський провів Ставку: головна увага - енергетика та ситуація на фронті
На засіданні також розглянули питання посилення захисту енергооб’єктів із повітря. Йшлося про зміцнення бойової авіації та домовленості щодо закупівлі систем ППО.
Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, під час якої обговорив ключові питання, а також ситуацію на фронті.
Про це він повідомив у Телеграм.
«Провів сьогодні Ставку, кілька ключових напрямів розмови. Перше — ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами — по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо — протиповітряна оборона малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики», — зазначив він.
«Виконуємо також і запити бригад — після моєї поїздки до фронтових районів. Один із таких запитів — справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення», — додав він.
Президент також заслухав доповідь про ситуацію на ключових напрямках фронту.
Нагадаємо, Зеленський доручив Свириденко провести аудит оборонної сфери, АРМА та ФДМУ.