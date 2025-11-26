Йогурт або кисломолочний сир: що корисніше для вашого здоровʼя / © Credits

Реклама

Молочні продукти завжди були нашими надійними союзниками у підтримці здоров’я. В останні роки на кулінарному олімпі особливо популярними стали йогурт і сир, їх обирають як для сніданку, так і для перекусу чи корисної вечері. Але що ж насправді корисніше: кремовий сир або грецький йогурт з живими культурами, розповіло видання Martha Stewart.

Білок

Сир — справжнє джерело високоякісного білка, який ідеально підходить для швидкого сніданку чи перекусу. У середньому порція містить 12–15 г білка.

Йогурт теж не відстає. Особливо грецький, через процес зціджування він містить більше білка та менше цукру, ніж звичайний йогурт. Він забезпечує всі дев’ять незамінних амінокислот, а його білковий вміст може коливатися від 10 до 17 г на порцію.

Реклама

Вітаміни та мінерали

Обидва продукти багаті на кальцій, калій та вітамін B12, але грецький йогурт має невелику перевагу у магнії та низькому вмісті натрію. У порції сиру натрію майже у дев’ять разів більше, ніж у грецькому йогурті, тож варто стежити за цим показником, особливо якщо ви контролюєте споживання солі.

Пробіотики

Йогурт завжди ферментований та містить живі культури, які підтримують здоров’я кишківника. Сир може бути ферментованим, але не всі бренди гарантують наявність пробіотиків. Тож, якщо для вас важлива користь для травлення, звертайте увагу на напис «живі культури» чи конкретні пробіотичні штами на упаковці.

Жири

Жирний сир має кремову текстуру та насичений смак, низькожирний — сухіший та кислуватий. Те ж саме стосується йогурту, жирний — густий та ніжний, знежирений — рідший та кисліший. Вибір залежить від ваших цілей: низькожирні варіанти підходять для серцево-здорового харчування чи схуднення, жирні — для додаткової енергії, спортсменам або тим, хто потребує більше калорій.

Не обов’язково обирати щось одне — сир і йогурт чудово доповнюють раціон. Наприклад, їх можна чергувати у сніданках або змішувати з ягодами, горіхами та корицею.

Реклама

Йогурт додає кремовості соусам, маринадам і смузі, робить випічку ніжнішою та соковитішою. Сир теж універсальний, його можна додавати у смузі, білкові млинці, омлети, пасту та соуси. Це чудовий спосіб зробити страву ніжною та водночас підвищити білкову цінність.

Грецький йогурт виграє за білком, пробіотиками та низьким вмістом натрію, але сир не відстає та залишається зручним і смачним джерелом білка. Обидва варіанти мають бути у вашому раціоні, тож обирайте залежно від смаку, потреб і цілей.