- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
Герцогиня Софі надихнулася образом принцеси Уельської і вийшла в світ в стильному штанномк костюмі
Герцогиня Единбурзька Софі сьогодні продемонструвала на публіці образ, який нагадав нам один із виходів принцеси Уельської Кейт.
Софі відвідала RAW Workshop в Оксфорді. І для нового виходу в світ Софі обрала діловий штанний картатий костюм, який ідеально поєднувався з джемпером кольору марсала, клатчем трохи темнішим за кольором та замшевими гостроносими чоботями світлого відтінку на підборах.
Образ свій Софі доповнила золотими сережками у вигляді кількох каблучок, а також золотою підвіскою із пласким кільцем на шиї. Світле волосся герцогині було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж.
Нещодавно, нагадаємо, у схожому образі з’явилася на публіці принцеса Уельська Кейт. Вона одягнена у світло-сірий костюм, молочно-білу блузку з бантом і туфлі відвідувала саміт «Майбутня робоча сила», організованому Королівським фондом бізнес-цільової групи з питань раннього дитинства.
Також у сірому костюмі, але лише трохи іншого дизайну, ми бачили принцесу Кейт, коли вона відвідувала авіабазу ВПС Конінгсбі у Лінкольнширі.