Суспільство
61
1 хв

Герцогиня Софі надихнулася образом принцеси Уельської і вийшла в світ в стильному штанномк костюмі

Герцогиня Единбурзька Софі сьогодні продемонструвала на публіці образ, який нагадав нам один із виходів принцеси Уельської Кейт.

Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі відвідала RAW Workshop в Оксфорді. І для нового виходу в світ Софі обрала діловий штанний картатий костюм, який ідеально поєднувався з джемпером кольору марсала, клатчем трохи темнішим за кольором та замшевими гостроносими чоботями світлого відтінку на підборах.

Образ свій Софі доповнила золотими сережками у вигляді кількох каблучок, а також золотою підвіскою із пласким кільцем на шиї. Світле волосся герцогині було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, у схожому образі з’явилася на публіці принцеса Уельська Кейт. Вона одягнена у світло-сірий костюм, молочно-білу блузку з бантом і туфлі відвідувала саміт «Майбутня робоча сила», організованому Королівським фондом бізнес-цільової групи з питань раннього дитинства.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Також у сірому костюмі, але лише трохи іншого дизайну, ми бачили принцесу Кейт, коли вона відвідувала авіабазу ВПС Конінгсбі у Лінкольнширі.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

