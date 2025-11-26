Герцогиня Софі надихнулася образом принцеси Уельської і вийшла в світ в стильному штанномк костюмі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі відвідала RAW Workshop в Оксфорді. І для нового виходу в світ Софі обрала діловий штанний картатий костюм, який ідеально поєднувався з джемпером кольору марсала, клатчем трохи темнішим за кольором та замшевими гостроносими чоботями світлого відтінку на підборах.

Образ свій Софі доповнила золотими сережками у вигляді кількох каблучок, а також золотою підвіскою із пласким кільцем на шиї. Світле волосся герцогині було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж.

Нещодавно, нагадаємо, у схожому образі з’явилася на публіці принцеса Уельська Кейт. Вона одягнена у світло-сірий костюм, молочно-білу блузку з бантом і туфлі відвідувала саміт «Майбутня робоча сила», організованому Королівським фондом бізнес-цільової групи з питань раннього дитинства.

Також у сірому костюмі, але лише трохи іншого дизайну, ми бачили принцесу Кейт, коли вона відвідувала авіабазу ВПС Конінгсбі у Лінкольнширі.