ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

У світло-блакитному твідовому жакеті й улюблених прикрасах: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Південній Африці

Очільниця Єврокомісії поповнила гардероб новою гарною річчю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті лідерів G20 у Йоганнесбурзі.

Політикиня йшла червоною доріжкою у діловому образі. На ній був світло-блакитний твідовий жакет, який вона поєднала з класичними чорними штанями і чорними щільними шкарпетками. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі з металевими пряжками і на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Із прикрас Урсула використала свої улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням та перлинне намисто. Вона зробила укладання з прикореневим обʼємом і макіяж із рожевою помадою.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у червоному жакеті і бежевій блузці з’явилася у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie