У світло-блакитному твідовому жакеті й улюблених прикрасах: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Південній Африці

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті лідерів G20 у Йоганнесбурзі.

Політикиня йшла червоною доріжкою у діловому образі. На ній був світло-блакитний твідовий жакет, який вона поєднала з класичними чорними штанями і чорними щільними шкарпетками. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі з металевими пряжками і на стійких підборах.

Із прикрас Урсула використала свої улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням та перлинне намисто. Вона зробила укладання з прикореневим обʼємом і макіяж із рожевою помадою.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у червоному жакеті і бежевій блузці з’явилася у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.