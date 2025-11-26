- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
У світло-блакитному твідовому жакеті й улюблених прикрасах: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Південній Африці
Очільниця Єврокомісії поповнила гардероб новою гарною річчю.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті лідерів G20 у Йоганнесбурзі.
Політикиня йшла червоною доріжкою у діловому образі. На ній був світло-блакитний твідовий жакет, який вона поєднала з класичними чорними штанями і чорними щільними шкарпетками. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі з металевими пряжками і на стійких підборах.
Із прикрас Урсула використала свої улюблені сережки-цвяшки з чорним камінням та перлинне намисто. Вона зробила укладання з прикореневим обʼємом і макіяж із рожевою помадою.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у червоному жакеті і бежевій блузці з’явилася у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.