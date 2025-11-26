Принц Вільям зробив дуже милий публічний коментар на адресу своєї дружини принцеси Кейт

Вільям та Кейт / © Associated Press

Днями під час візиту до Північного Уельсу, куди Вільям вирушив, щоб провести час у «просторі молодіжних ініціатив», націленому на молодих людей, які зіштовхнулися зі складними життєвими проблемами, зокрема безпритульністю та знущанням, він зробив відверту заяву на публіці.

Під час бесіди із засновником організації Youth Shedz Скоттом Дженкінсоном принц Уельський сказав, як важливо мати поруч людину, яка вас підтримуватиме.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

«Ви були поруч зі Скоттом, коли він змінив своє життя? — спитав він Сіан, почувши про попередні проблеми Скотта, пов’язані з безпритульністю та залежністю. — Він молодець, що зміг змінити своє життя», пише Daily Mail.

Потім принц Вільям визнав, що «за кожним середньостатистичним чоловіком стоїть ще найкраща дружина».

Нагадаємо, цього року принц та принцеса Уельські відсвяткували 14-ту річницю весілля. Вони одружилися у квітні 2011 року та виховують трьох дітей.