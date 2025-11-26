ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Принц Уильям сделал очень милый публичный комментарий в адрес своей жены принцессы Кейт

Принц Уэльский посетил с визитом Южный Уэльс, где неожиданно разоткровенничался о своей супруге Кэтрин.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Уильям и Кейт

Уильям и Кейт / © Associated Press

На днях во время визита в Северный Уэльс, куда Уильям отправился, чтобы провести время в «пространстве молодежных инициатив», нацеленном на молодых людей, столкнувшихся со сложными жизненными проблемами, включая бездомность и издевательства, он сделал откровенное заявление на публике.

Во время беседы с основателем организации Youth Shedz Скоттом Дженкинсоном, принц Уэльский сказал, как важно иметь рядом человека, который будет вас поддерживать.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

«Вы были рядом со Скоттом, когда он изменил свою жизнь?» — спросил он Сиан, услышав о предыдущих проблемах Скотта, связанных с бездомностью и зависимостью. «Он молодец, что смог изменить свою жизнь», пишет Daily Mail.

Потом принц Уильям признал, что «За каждым среднестатистическим мужчиной стоит еще лучшая жена».

Напомним, в этом году принц и принцесса Уэльские отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы. Они поженились в апреле 2011 года и воспитывают троих детей.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie