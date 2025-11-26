Принц Уильям сделал очень милый публичный комментарий в адрес своей жены принцессы Кейт

Уильям и Кейт / © Associated Press

Реклама

На днях во время визита в Северный Уэльс, куда Уильям отправился, чтобы провести время в «пространстве молодежных инициатив», нацеленном на молодых людей, столкнувшихся со сложными жизненными проблемами, включая бездомность и издевательства, он сделал откровенное заявление на публике.

Во время беседы с основателем организации Youth Shedz Скоттом Дженкинсоном, принц Уэльский сказал, как важно иметь рядом человека, который будет вас поддерживать.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

«Вы были рядом со Скоттом, когда он изменил свою жизнь?» — спросил он Сиан, услышав о предыдущих проблемах Скотта, связанных с бездомностью и зависимостью. «Он молодец, что смог изменить свою жизнь», пишет Daily Mail.

Реклама

Потом принц Уильям признал, что «За каждым среднестатистическим мужчиной стоит еще лучшая жена».

Напомним, в этом году принц и принцесса Уэльские отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы. Они поженились в апреле 2011 года и воспитывают троих детей.