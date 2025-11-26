ТСН в социальных сетях

Вышли в свет вместе: Ричард Гир и его жена Алехандра появились на красной дорожке

Голливудский актер совершил редкий выход в свет с женой в Испании.

Юлия Каранковская
Ричард Гир и Алехандра

Ричард Гир и его жена Алехандра / © Getty Images

Ричард Гир и его жена Алехандра посетили вместе премьеру документального фильма «То, чего никто не хочет видеть» (Lo Que Nadie Quiere Ver), который презентовали в Мадриде. Они оба снялись в этой картине, поэтому стали одними из главных звезд мероприятия.

Более того, Ричард и Алехандра появились на красной дорожке в одинаковых нарядах: актер был в темно-синем костюме с белой рубашкой, а его жена надела классический черный костюм, черные туфли на каблуках и темный топ. Шика ее образу добавили помада винного цвета и маникюр такого же оттенка.

Ричард Гир и его жена Алехандра / © Getty Images

Ричард Гир и его жена Алехандра / © Getty Images

Этот документальный фильм посвящен проблеме бездомности в Испании, и пара в нем общается с бездомными в Мадриде, чтобы пролить свет на их проблемы. Они оба увлечены активизмом и разделяют общую цель — положить конец бездомности в этой стране.

«Мы хотим помочь этой стране положить конец бездомности. Наша цель — чтобы в течение пяти лет никто не ночевал на улице», — сказала Алехандра.

Ричард Гир и его жена Алехандра Силва (8 фото)

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Алехандра Силва и Ричард Гир_1 / © Associated Press

© Associated Press

