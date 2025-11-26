До 22 часов без света: эксперт предупредил, когда готовиться к тотальным блэкаутам

Украинцы могут оставаться без света на несколько дней / © Associated Press

Реклама

Украина может остаться без электроснабжения на срок от 20 до 22 часов в случае очередной масштабной атаки на энергосистему.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE.

По его мнению, страна может оказаться в долговременной темноте, если россияне нанесут еще один массированный удар по энергетике. Причина не только в разрушении отдельных объектов, но и в целенаправленной тактике врага, разбивающего единую энергосистему.

Реклама

«В общей сложности от отключений страдают 90% украинцев… Привыкнуть к отключениям сложно, особенно когда исчезают вода, тепло. Большинство украинцев настолько бедны, что не имеют возможности установить инвертор или зарядное устройство. Массированные ракетные обстрелы выбивают большие подстанции 330 и 750 кВ, которые не все оказались защищены после 4 лет войны», — отметил он.

Напомним, в среду, 26 ноября, в нескольких областях перестали действовать графики отключений электроэнергии. Из-за обстрелов в трех регионах ввели аварийные отключения.

Также сообщалось, грозит ли столице отключение теплоснабжения и предусматривает ли власть план эвакуации. Больше об этом читайте в новости.