Орбан едет к Путину: венгерский премьер призывает ЕС к прямым переговорам с Кремлем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен посетить Москву уже на этой неделе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. Встреча состоится на фоне активных переговоров между США и Украиной о новом мирном плане, тогда как Орбан открыто обвиняет Евросоюз в желании продолжать войну.
Об этом сообщает Euronews со ссылкой на венгерские источники.
Неизвестная повестка дня и обвинения ЕС
Официальная программа визита Орбана пока не известна, хотя Будапешт подтверждает, что проинформирует общественность о поездке своевременно. Орбан сохраняет тесные связи с Путиным с начала полномасштабного вторжения, и это будет четвертая личная встреча с начала 2022 года.
Недавно Орбан призвал Европейский Союз поддержать мирную инициативу США и начать прямые дипломатические переговоры с Россией. Обращаясь к Дональду Трампу во время недавнего визита в Вашингтон, премьер-министр Венгрии подверг критике ЕС:
«Ваши мирные усилия замечательные, но проблема – Брюссель, европейцы. Они предпочитают продолжать войну, потому что все еще думают, что Украина может победить на фронте», — заявил Орбан.
Реакция Киева на финансовую помощь
На фоне частых критических заявлений Орбана о поддержке Украины, его позиция по финансовой помощи не стала неожиданностью для Киева.
Как отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в комментарии для «Интерфакс-Украина», заявления Орбана о блокировании дальнейшей финансовой помощи Украине были ожидаемыми.
«Позиция Венгрии не изменилась, продолжаются дискуссии. У нас есть диалог и последовательная работа с Европейским Союзом», - сказал Качка.
Он добавил, что Европейская комиссия уже предоставила варианты «репарационного кредита», и есть пространство для выхода на единое решение.
«Это позволит одобрить регламент о выделении средств репарационного кредита», — отметил Качка.
Напомним, на прошлой неделе Орбан направил письмо президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в котором призвал ЕС присоединиться к «мирному плану» США, который предусматривал территориальные уступки Украины и сокращение численности ВСУ. Он также заявил, что Венгрия больше не будет поддерживать предоставление какой-либо финансовой помощи Украине и будет блокировать решение ЕС.