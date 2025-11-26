Орбан едет к Путину: венгерский премьер призывает ЕС к прямым переговорам с Кремлем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 28 ноября. Встреча состоится на фоне активных переговоров между США и Украиной о новом мирном плане, тогда как Орбан открыто обвиняет Евросоюз в желании продолжать войну.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на венгерские источники.

Неизвестная повестка дня и обвинения ЕС

Официальная программа визита Орбана пока не известна, хотя Будапешт подтверждает, что проинформирует общественность о поездке своевременно. Орбан сохраняет тесные связи с Путиным с начала полномасштабного вторжения, и это будет четвертая личная встреча с начала 2022 года.

Недавно Орбан призвал Европейский Союз поддержать мирную инициативу США и начать прямые дипломатические переговоры с Россией. Обращаясь к Дональду Трампу во время недавнего визита в Вашингтон, премьер-министр Венгрии подверг критике ЕС:

«Ваши мирные усилия замечательные, но проблема – Брюссель, европейцы. Они предпочитают продолжать войну, потому что все еще думают, что Украина может победить на фронте», — заявил Орбан.

Реакция Киева на финансовую помощь

На фоне частых критических заявлений Орбана о поддержке Украины, его позиция по финансовой помощи не стала неожиданностью для Киева.

Как отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в комментарии для «Интерфакс-Украина», заявления Орбана о блокировании дальнейшей финансовой помощи Украине были ожидаемыми.

«Позиция Венгрии не изменилась, продолжаются дискуссии. У нас есть диалог и последовательная работа с Европейским Союзом», - сказал Качка.

Он добавил, что Европейская комиссия уже предоставила варианты «репарационного кредита», и есть пространство для выхода на единое решение.

«Это позволит одобрить регламент о выделении средств репарационного кредита», — отметил Качка.

Напомним, на прошлой неделе Орбан направил письмо президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в котором призвал ЕС присоединиться к «мирному плану» США, который предусматривал территориальные уступки Украины и сокращение численности ВСУ. Он также заявил, что Венгрия больше не будет поддерживать предоставление какой-либо финансовой помощи Украине и будет блокировать решение ЕС.