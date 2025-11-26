ТСН у соціальних мережах

Орбан їде до Путіна: угорський прем’єр закликає ЄС до прямих переговорів з Кремлем

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує відвідати Москву вже цього тижня.

Віктор Орбан та Володимир Путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві у пʼятницю, 28 листопада. Зустріч відбудеться на тлі активних переговорів між США та Україною щодо нового мирного плану, тоді як Орбан відкрито звинувачує Євросоюз у бажанні продовжувати війну.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на угорські урядові джерела.

Невідомий порядок денний та звинувачення ЄС

Офіційна програма візиту Орбана наразі невідома, хоча Будапешт підтверджує, що проінформує громадськість про поїздку своєчасно. Орбан зберігає тісні зв’язки з Путіним з початку повномасштабного вторгнення, і це буде їхня четверта особиста зустріч з початку 2022 року.

Нещодавно Орбан закликав Європейський Союз негайно підтримати мирну ініціативу США і розпочати прямі дипломатичні переговори з Росією. Звертаючись до Дональда Трампа під час нещодавнього візиту до Вашингтона, прем’єр-міністр Угорщини розкритикував ЄС:

«Ваші мирні зусилля чудові, але проблема — Брюссель, європейці. Вони віддають перевагу продовженню війни, тому що все ще думають, що Україна може перемогти на фронті», — заявив Орбан.

Реакція Києва на фінансову допомогу

На тлі частих критичних заяв Орбана щодо підтримки України, його позиція стосовно фінансової допомоги не стала несподіванкою для Києва.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у коментарі для «Інтерфакс-Україна», заяви Орбана щодо блокування подальшої фінансової допомоги Україні були очікуваними.

«Позиція Угорщини не змінилася, тривають дискусії. У нас є діалог та послідовна робота з Європейським Союзом,» — сказав Качка.

Він додав, що Європейська комісія вже надала варіанти щодо «репараційного кредиту», і є простір для виходу на єдине рішення.

«Це дасть можливість схвалити регламент про виділення коштів репараційного кредиту», — зазначив Качка.

Нагадаємо, минулого тижня Орбан надіслав листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому закликав ЄС приєднатися до «мирного плану» США, який передбачав територіальні поступки України та скорочення чисельності ЗСУ. Він також заявив, що Угорщина більше не підтримуватиме надання будь-якої фінансової допомоги Україні та блокуватиме так рішення ЄС.

