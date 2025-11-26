Настоящий ад в Гонконге: горят небоскребы, много погибших (фото)

В Гонконге произошел пожар в небоскребах / © Associated Press

В китайском Гонконге в среду, 26 ноября, в нескольких многоэтажках вспыхнул масштабный пожар, в результате чего погибло, по меньшей мере, 14 человек, еще 16 пострадали. В то же время в горящих домах могут оставаться люди.

Об этом сообщает Reuters.

Несколько местных жителей рассказали, что пожар бушует уже несколько часов и не стихает. Многие жители горящих домов — люди в возрасте от 65 лет. Пожар охватил семь из восьми домов в жилом комплексе Ван Фук Корт.

Департамент транспорта Гонконга сообщил, что из-за пожара целый участок дороги Тай По, одной из двух главных автомагистралей Гонконга, перекрыли, а движение автобусов перенаправляют.

Пожар переквалифицировали в самый высокий, пятый уровень опасности.

Ван Фук Корт — один из жилых комплексов в Гонконге, в одном из самых густонаселенных районов мира — Тай По. Он расположен вблизи границы с материковым Китаем с населением около 300 тысяч человек.

