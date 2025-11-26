Справжнє пекло у Гонконзі: горять хмарочоси, багато загиблих (фото)

У Гонконзі сталася пожежа в хмарочосах / © Associated Press

У китайському Гонконзі в середу, 26 листопада, в кількох багатоповерхівках спалахнула масштабна пожежа, унаслідок чого загинули щонайменше 14 осіб, ще 16 — постраждали. Водночас у будинках, що палають, можуть залишатися люди.

Про це повідомляє Reuters.

Кілька місцевих жителів розповіли, що пожежа вирує вже кілька годин і не стихає. Багато мешканців палаючих будинків — люди віком від 65 років. Пожежа охопила сім із восьми будинків у житловому комплексі Ван Фук Корт.

Департамент транспорту Гонконгу повідомив, що через пожежу цілу ділянку дороги Тай По, однієї з двох головних автомагістралей Гонконгу, перекрили, а рух автобусів перенаправляють.

Пожежу перекваліфікували в найвищий п’ятий рівень небезпеки.

Ван Фук Корт — один із житлових комплексів у Гонконзі, в одному з найбільш густонаселених районів світу — Тай По. Він розташований поблизу кордону з материковим Китаєм з населенням приблизно 300 тисяч осіб.

