Що робити, якщо вас вкусив павук: небезпечні симптоми та коли терміново йти до лікаря

Укуси павуків у побуті трапляються частіше, ніж здається, особливо в гаражах, підвалах, на горищах чи в саду. У більшості випадків реакція обмежується почервонінням і свербежем. Але укуси чорної вдови та коричневого павука-відлюдника можуть спричинити серйозні симптоми і потребують негайного огляду лікаря.

Першою ознакою укусу є зміни на шкірі: почервоніння, набряк або дискомфорт у місці контакту. Укус коричневого відлюдника згодом може сформувати пухир або темний центр, а біль зазвичай наростає протягом кількох годин. Укус чорної вдови на старті майже непомітний, але невдовзі можуть з’явитися сильні м’язові спазми, нудота, слабкість і пітливість.

Негайна перша допомога передбачає промивання рани водою з милом та прикладання холодного компресу, щоб зменшити набряк і дискомфорт. Варто стежити за тим, чи не з’являється підвищення температури, посилене почервоніння або гній — такі ознаки свідчать про можливу інфекцію. Також рекомендовано перевірити, чи актуальне щеплення від правця, особливо у дітей.

Медична допомога потрібна у разі укусу потенційно отруйних видів, появи сильного болю або м’язових судом, різкого погіршення самопочуття чи симптомів алергії — набряку обличчя, утрудненого дихання або хрипів. Лікарі наголошують: швидка реакція значно знижує ризик ускладнень, особливо у дітей, літніх людей та тих, хто має хронічні захворювання.

Зменшити ризик укусів можна завдяки простим запобіжним заходам. Регулярне прибирання підвалів, гаражів і місць, де часто з’являється павутина, суттєво знижує ймовірність випадкової зустрічі з павуками. Під час роботи на вулиці або з дровами варто використовувати рукавички та закритий одяг, а взуття й рукавички, що зберігалися довго, — обов’язково струшувати перед використанням.

