Что делать, если вас укусил паук: опасные симптомы и когда срочно идти к врачу
Большинство укусов пауков безопасны, но отдельные виды представляют угрозу здоровью. Объясняем, на что обратить внимание и как избежать осложнений.
Укусы пауков в быту случаются чаще, чем кажется, особенно в гаражах, подвалах, на чердаках или в саду. В большинстве случаев реакция ограничивается покраснением и зудом. Но укусы черной вдовы и коричневого паука-отшельника могут вызвать серьезные симптомы и требуют немедленного осмотра врача.
Первым признаком укуса являются изменения на коже: покраснение, отек или дискомфорт в месте контакта. Укус коричневого отшельника со временем может сформировать волдырь или темный центр, а боль обычно нарастает в течение нескольких часов. Укус черной вдовы на старте почти незаметен, но вскоре могут появиться сильные мышечные спазмы, тошнота, слабость и потливость.
Немедленная первая помощь предусматривает промывание раны водой с мылом и прикладывание холодного компресса, чтобы уменьшить отек и дискомфорт. Стоит следить за тем, не появляется ли повышение температуры, усиленное покраснение или гной — такие признаки свидетельствуют о возможной инфекции. Также рекомендуется проверить, актуальна ли прививка от столбняка, особенно у детей.
Медицинская помощь нужна в случае укуса потенциально ядовитых видов, появления сильной боли или мышечных судорог, резкого ухудшения самочувствия или симптомов аллергии — отека лица, затрудненного дыхания или хрипов. Врачи отмечают: быстрая реакция значительно снижает риск осложнений, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
Уменьшить риск укусов можно благодаря простым мерам предосторожности. Регулярная уборка подвалов, гаражей и мест, где часто появляется паутина, существенно снижает вероятность случайной встречи с пауками. При работе на улице или с дровами следует использовать перчатки и закрытую одежду, а обувь и перчатки, которые хранились долго, — обязательно встряхивать перед использованием.
