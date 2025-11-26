Навіть мінімальна доза сигарет смертельно небезпечна: учені попереджають про шкоду куріння для серця

Як куріння впливає на серце / © unsplash.com

Масштабне дослідження показало: навіть пара сигарет на день значно підвищує ризик передчасної смерті, повідомляє medicalxpress.com.

Фахівці Центру профілактики серцево‑судинних захворювань університету Джонса Гопкінса проаналізували дані 22 досліджень за участю 330 тисяч людей. Спостереження тривало майже два десятиліття.

Результати викликали шок: куріння всього 2–5 сигарет на день подвоює ризик серцевої недостатності та збільшує ймовірність смерті від будь-яких причин на 60% у порівнянні з некурцями.

“Вражає, наскільки шкідливий навіть короткочасний контакт із тютюном. Навіть мінімальні дози завдають колосальної шкоди серцю та судинам”, — зазначив керівник дослідження професор Майкл Блаха.

За час спостереження зафіксовано понад 125 тисяч смертей і 54 тисячі серцево‑судинних випадків — інфарктів, інсультів та серцевої недостатності.

Вчені також виявили: відмова від куріння реально знижує ризики, причому найбільш помітно — у перше десятиліття після останньої сигарети. Однак повністю “обнулити” наслідки не вдається. Навіть через 30 років після відмови колишні курці залишаються у зоні підвищеного ризику порівняно з тими, хто ніколи не курив.

Дослідники наголошують: зменшення кількості викурених сигарет недостатнє. Єдиний спосіб захистити серце — повна відмова від тютюну, і чим раніше це зробити, тим краще.

У тютюновому димі міститься близько 7 тисяч хімічних сполук, що ушкоджують судини та позбавляють серце кисню. У Великій Британії куріння щорічно забирає життя 78 тисяч людей, половина з яких помирає через хвороби серця та інсульти.