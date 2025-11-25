Чому ви прокидаєтесь о 2–3 годині ночі і як знову заснути без проблем

Причини нічних пробуджень / © pexels.com

Ви часто прокидаєтесь вночі і вважаєте це нормою? Насправді, регулярне порушення сну сигналізує про потенційні проблеми зі здоров’ям.

Чому важливо добре висиплятися

Якщо сон постійно переривається, тіло втрачає необхідну фазу глибокого відновлення. Вранці ви відчуваєте втому, дратівливість і брак енергії. Часті нічні пробудження можуть свідчити про серйозні порушення здоров’я, такі як апное під час сну, хронічна тривожність або захворювання внутрішніх органів.

Основні причини частих пробуджень

Стрес та емоційне перенапруження.

Неправильні вечірні звички: кава, алкоголь, пізня їжа.

Гормональні зміни.

Захворювання серця, нирок або легень.

Що робити, якщо ви регулярно прокидаєтесь вночі

Створіть комфортні умови для сну: температура близько +18°C, тиша, зручне ліжко. Обмежте споживання їжі та напоїв перед сном. Дотримуйтеся постійного графіку відходу до сну та підйому. Використовуйте техніки релаксації, медитації або легку йогу. Уникайте гаджетів за годину до сну.

Не ігноруйте нічні пробудження. Іноді це нормально, але якщо вони повторюються, варто змінити звички або звернутися до фахівця. Якісний сон — основа здоров’я, а розуміння причин пробуджень — перший крок до спокійного відпочинку і бадьорого ранку.