Видали заміж у 3 роки: жінка розповіла про жахи секти (фото)

Реклама

Жінка, яку змусили вийти заміж за 68-річного лідера секти, коли їй було лише три роки, поділилася ще декількома огидними подробицями про сумнозвісну групу.

Про це Серена Келлі розповіла Unfiltered Stories.

У секті "Діти Бога" молодих дівчат перетворювали на секс-працівниць, припускаючи, що у них можуть розвинутися надздібності, коли вони виростуть, і що вони можуть зазнати фізичного насильства, якщо коли-небудь не підкоряться наказам.

Реклама

Серена Келлі народилася в комуні на Філіппінах, якою керувала жахлива культова група, що була новим релігійним рухом, заснованим 1968 року Девідом Брандтом Бергом.

Коли вона була ще зовсім маленькою, мати віддала її Бергу, якому на той час було 68 років, щоб вони могли одружитися.

Серена Келлі у дитинстві / © скриншот з відео

Він запевняв інших членів групи, що Бог – це кохання, а кохання – це секс, тому не повинно бути жодних обмежень, незалежно від віку чи стосунків.

Серена пригадала: "Берг вважав, що дітей слід сексуально пробуджувати змалечку. Насправді мама віддала мене Бергу, щоб він мене взяв у дружини. Він подарував мені каблучку, у нас була ціла церемонія і все таке. Це вважалося величезною честю. Всі були дуже схвильовані".

Реклама

Вона також розповіла про деякі шокувальні речі, що відбувалися в культі, пояснивши, що дівчат-підлітків, або навіть молодших, змушували танцювати без одягу перед натовпом дорослих, що радісно аплодували.

Серена додала: "Там були жінки, які танцювали стриптиз по всьому будинку. Були б зустрічі, де вони мали б натхнення, і у них були б діти 12, 13, 14 років, і вони буквально танцювали б, знімаючи свій одяг, а дорослі аплодували б їм. Тож я бачила багато чого з цього в дуже ранньому віці. Це завжди лякало мене, бо я знала, що колись мені доведеться робити те саме".

Девід Берг / © скриншот з відео

Після одруження з Бергом, яким її матір дуже пишалася, її змусили "обійматися" з засновником культу.

Вона сказала: "Він хотів бути зі мною, і це було схоже на час обіймів із дідусем, що по суті було жорстоким поводженням із дітьми. В основному це було в його ліжку, пестощі, обмацування, це ніколи не йшло далі цього, тому що мені було три роки, на щастя, але так, це був повний доступ до мене".

Реклама

Серена Келлі / © скриншот з відео

Зрештою, проповідник помер 1994-го у віці 75 років, а нещодавні дослідження показали, що група відмовилася від старих практик і тепер є "безпечним середовищем" для дітей, яке зосереджується на місіонерській та гуманітарній роботі.

Нагадаємо, Папа Лев XIV затвердив документ про шлюб.