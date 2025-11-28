Археологи підняли з Рейну унікальну середньовічну печатку кантора: що відомо (фото)

Печатка кантора. Фото: Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Планові підводні роботи вздовж Пфальцської тераси в Базелі несподівано принесли археологам унікальну знахідку — добре збережену печатку домкантора Базельського собору Рудольфа Крафта, який служив наприкінці XIII — на початку XIV століття. Поруч виявили і давні римські монети, і залишки річкової інфраструктури XIX століття.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Печатку діаметром майже 5 сантиметрів знайшли на дні Рейну під час обстеження окремої ділянки річки. На латунному артефакті добре зберігся напис «ECCELESIA BASILIENSIS — SIGILLUM RUDOLFI CANTORI» та, за даними археологів, особистий знак Рудольфа Крафта. Він обіймав посаду кантора Базельського собору між 1296 і 1305 роками. У середньовічній церковній ієрархії кантор був однією з ключових фігур — відповідав за літургійний спів, навчання духовенства та частину адміністративних справ собору.

Фахівці зазначають, що знайти настільки добре збережену печатку у воді — велика рідкість. Артефакт дозволяє точніше відтворити історію соборного капітулу та містить цінні відомості про церковне управління Базеля понад 700 років тому.

Під час тих самих робіт підводні археологи натрапили й на кілька римських монет, серед яких — срібна силіква імператора Граціана, викарбувана наприкінці IV століття. Подібні знахідки на цій ділянці вже траплялися раніше: взимку 1932–1933 років у районі Пфальца під час низької води підняли понад пів тисячі римських монет і десятки середньовічних предметів.

Крім того, дослідники виявили рештки міської інфраструктури XIX століття: фрагменти першого міського відкритого купального комплексу Пфальцбадхислі (1831 рік) та металевий башмак палі, що утримував конструкції над водою. Ці знахідки демонструють, як протягом століть змінювалася роль річки — від торговельного шляху до місця відпочинку містян.

Для роботи в складних умовах підводна команда застосовувала камери, дрони та металошукачі. Сучасні технології дозволили безпечно підняти крихкі артефакти.

Комплекс знайдених об’єктів — від римських монет до печатки кантора і залишків першої міської лазні — показує, наскільки насиченим історією може бути один відрізок річкового дна. Археологи наголошують: ділянка під Пфальцом і надалі залишається одним із найцінніших підводних археологічних місць у Швейцарії.

