Мир
73
1 мин

Трамп анонсировал удары по территории Венесуэлы: что произошло

США планируют в ближайшее время приступить к мерам по остановке передвижения подозреваемых в наркоторговле граждан Венесуэлы на суше.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты «очень скоро» приступят к действиям, направленным на блокирование наземных маршрутов передвижения подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев.

Его слова цитирует агентство Reuters.

«Вы, видимо, заметили, что люди не хотят доставлять грузы по морю, и мы начнем останавливать их также на суше. На суше это сделать легче и мы начнем это делать очень скоро», — отметил Трамп во время виртуального общения с военнослужащими США.

Reuters добавляет, что Министерство коммуникаций Венесуэлы пока не ответило на запрос о комментарии.

Администрация Трампа продолжает рассматривать возможные меры против правительства Венесуэлы, которое в Вашингтоне обвиняют в содействии незаконной поставке наркотиков с ущербом для американцев. В свою очередь президент Николас Мадуро отрицает какую-либо связь с наркоторговлей.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация.

Мы ранее информировали, что министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в Карибском регионе.

