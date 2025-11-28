- Дата публикации
Категория
Мир
Трамп анонсировал удары по территории Венесуэлы: что произошло
США планируют в ближайшее время приступить к мерам по остановке передвижения подозреваемых в наркоторговле граждан Венесуэлы на суше.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты «очень скоро» приступят к действиям, направленным на блокирование наземных маршрутов передвижения подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев.
Его слова цитирует агентство Reuters.
«Вы, видимо, заметили, что люди не хотят доставлять грузы по морю, и мы начнем останавливать их также на суше. На суше это сделать легче и мы начнем это делать очень скоро», — отметил Трамп во время виртуального общения с военнослужащими США.
Reuters добавляет, что Министерство коммуникаций Венесуэлы пока не ответило на запрос о комментарии.
Администрация Трампа продолжает рассматривать возможные меры против правительства Венесуэлы, которое в Вашингтоне обвиняют в содействии незаконной поставке наркотиков с ущербом для американцев. В свою очередь президент Николас Мадуро отрицает какую-либо связь с наркоторговлей.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация.
Мы ранее информировали, что министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в Карибском регионе.