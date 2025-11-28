Таропрогноз на 28 ноября: день решений, скрытых подсказок и неожиданных возможностей

Карты Таро / © ТСН.ua

28 ноября открывает день, когда энергии становятся более подвижными, а внутренние ощущения более острыми. Арканы Таро указывают, что в этот день возможны как внезапные откровения, так и определенная эмоциональная нестабильность, которая подтолкнет к переосмыслению ситуаций. Для одних знаков это будет момент важных решений, для других шанс закрыть старые истории и двигаться дальше. Интуиция сегодня станет ключевым навигатором, а внимательность к мелочам поможет избежать ошибок.

Овен — Рыцарь Жезлов

День активен и динамичен. Вы можете получить внезапную идею или импульс действовать быстрее. Рыцарь советует не колебаться, но учитывать риски.

Телец — Семка Кубков

Перед вами много вариантов, но не все они реальны. Возможна неразбериха. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и выбирайте то, что основывается на фактах, а не на иллюзиях.

Близнецы — Четверка Пентаклей

День нуждается в сдержанности и рациональном подходе. Держите контроль над финансами и не торопитесь открывать свои планы другим.

Рак — Король Кубков

Эмоции под контролем, интуиция в силе. Возможен важный разговор, который принесет облегчение или поможет понять кого-то близкого.

Лев — Туз Мечей

День прорывов и ясности. Туз Мечей дает мощную идею, решение или точное осознание того, что нужно делать дальше.

Дева — Восьмерка Жезлов

События ускоряются. Новости, сообщения, контакты – все будет двигаться быстро. Будьте готовы оперативно реагировать.

Весы — Пятерка Пентаклей

Возможна временная усталость или ощущение нехватки ресурса. Не стоит драматизировать – это короткий эпизод. Позвольте себе поддержку и покой.

Скорпион — Десятка Мечей

День завершений. Что-то давно потерявшее актуальность отходит окончательно. Это больно только в первый момент — но открывает новый путь.

Стрелец — Королева Жезлов

Уверенность и сила воли на максимуме. Вы можете быть лидером дня, вдохновлять других и продвигать свои идеи.

Козерог — Двойка Пентаклей

Потребуется балансировка между двумя делами или решениями. Гибкость поможет избежать напряжения. Избегайте спешных решений.

Водолей — Девятка Жезлов

Вы близки к результату. Не сдавайтесь. День требует выносливости и осторожности, но дает шанс завершить сложный этап.

Рыбы — Луна

День усиливает интуицию и подсвечивает скрытое. Возможны удивительные знаки, сны, ощущения. Не поддавайтесь тревогам – анализируйте постепенно.

28 ноября станет днем внутренних подсказок и скорых событий. Карты Таро рекомендуют доверять интуиции, быть внимательными к знакам и не торопиться с выводами. Для многих знаков это шанс завершить старое, увидеть новое или найти ответ, который давно искали.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

