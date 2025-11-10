ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Астрология
158
2 мин

Ретроградный Меркурий: категорически запрещено делать в ноябре 2025 года

В период с 9 по 29 ноября 2025 года Меркурий будет двигаться ретроградно — это время, когда даже самые мелкие ошибки могут привести к серьезным последствиям. Астрологи советуют избегать ряда действий, чтобы не навлечь на себя хаос и недоразумение.

Елена Кузьмич
Ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий / © ТСН

Меркурий — планета логики, коммуникации, техники и поездок. Когда он начинает двигаться в обратном направлении, эти сферы «ломаются»: планы будут срываться, электроника будет выходить из строя, а слова будут вызывать конфликты. В ноябре 2025 года ретроградный Меркурий сначала будет находиться в Стрельце , а затем вернется в Скорпион, и главные вызовы будут касаться искренности, доверия и взвешенности в высказываниях.

Что категорически запрещено делать

  1. Начать новые дела, бизнесы или проекты.
    Все новое, начатое во время ретрограда, может столкнуться с трудностями, задержками или недоразумениями. Это время для анализа, а не старта.

  2. Подписать важные документы и соглашения.
    Риск ошибок, неточностей или скрытых пунктов в договорах увеличивается в несколько раз. Если возможно, отложите финальные решения до декабря.

  3. Переезжать или покупать жилье, автомобиль или технику.
    Высокая вероятность поломок, юридических задержек или неудачных покупок. Особенно опасны импульсивные решения «здесь и сейчас».

  4. Планировать дальние поездки без резервного варианта.
    Задержки рейсов, потери документов и багажа во время ретроградного Меркурия – обычное явление. Всегда имейте запасной маршрут и копии билетов.

  5. Устраивать серьезные разговоры или конфронтации.
    Люди плохо слышат друг друга — слова извращаются, интонации воспринимаются неправильно. Лучше переждать или говорить максимально спокойно.

  6. Разрывать отношения или увольняться с работы.
    Все сделанное на эмоциях в этот период может потом вызвать сожаление. Дайте себе время — после 29 ноября ситуация станет яснее.

  7. Игнорировать знаки интуиции.
    Меркурий в Скорпионе усиливает подсознательные сигналы. Если что-то «не чувствуется правильно» – лучше остановитесь.

Что делать взамен

  • Просмотрите старые планы, редактируйте тексты, завершите недоделанные дела.

  • Восстановите связь с людьми, с которыми они потеряли контакт.

  • Займитесь самоанализом и медитацией – период благоприятный для очищения сознания.

Ретроградный Меркурий – не катастрофа, а космическая пауза, чтобы произвести ревизию жизни. Главное – не спешить, не ссориться и не запускать новые процессы. Вселенная как бы нажимает «стоп», чтобы вы могли оглянуться и исправить то, что требует внимания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

