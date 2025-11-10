Ретроградный Меркурий: категорически запрещено делать в ноябре 2025 года

Ретроградный Меркурий / © ТСН

Меркурий — планета логики, коммуникации, техники и поездок. Когда он начинает двигаться в обратном направлении, эти сферы «ломаются»: планы будут срываться, электроника будет выходить из строя, а слова будут вызывать конфликты. В ноябре 2025 года ретроградный Меркурий сначала будет находиться в Стрельце , а затем вернется в Скорпион, и главные вызовы будут касаться искренности, доверия и взвешенности в высказываниях.

Что категорически запрещено делать

Начать новые дела, бизнесы или проекты.

Все новое, начатое во время ретрограда, может столкнуться с трудностями, задержками или недоразумениями. Это время для анализа, а не старта. Подписать важные документы и соглашения.

Риск ошибок, неточностей или скрытых пунктов в договорах увеличивается в несколько раз. Если возможно, отложите финальные решения до декабря. Переезжать или покупать жилье, автомобиль или технику.

Высокая вероятность поломок, юридических задержек или неудачных покупок. Особенно опасны импульсивные решения «здесь и сейчас». Планировать дальние поездки без резервного варианта.

Задержки рейсов, потери документов и багажа во время ретроградного Меркурия – обычное явление. Всегда имейте запасной маршрут и копии билетов. Устраивать серьезные разговоры или конфронтации.

Люди плохо слышат друг друга — слова извращаются, интонации воспринимаются неправильно. Лучше переждать или говорить максимально спокойно. Разрывать отношения или увольняться с работы.

Все сделанное на эмоциях в этот период может потом вызвать сожаление. Дайте себе время — после 29 ноября ситуация станет яснее. Игнорировать знаки интуиции.

Меркурий в Скорпионе усиливает подсознательные сигналы. Если что-то «не чувствуется правильно» – лучше остановитесь.

Что делать взамен

Просмотрите старые планы, редактируйте тексты, завершите недоделанные дела.

Восстановите связь с людьми, с которыми они потеряли контакт.

Займитесь самоанализом и медитацией – период благоприятный для очищения сознания.

Ретроградный Меркурий – не катастрофа, а космическая пауза, чтобы произвести ревизию жизни. Главное – не спешить, не ссориться и не запускать новые процессы. Вселенная как бы нажимает «стоп», чтобы вы могли оглянуться и исправить то, что требует внимания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

