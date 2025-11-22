Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

На следующей неделе Соединенные Штаты Америки могут направить своих генералов в Россию для обсуждения "мирного плана" по Украине.

Об этом сообщают The Guardian и Politico со ссылкой на американских чиновников.

Делегация высокопоставленных чиновников США во главе с новым спецпредставителем, министром армии Дэном Дрисколлом 20 ноября в Киеве провела переговоры с украинской стороной, в том числе президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

"По словам источников в США, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план с Кремлем", - пишет The Guardian.

Отметим, что российский диктатор-президент Владимир Путин накануне подтвердил, что РФ получила копию плана США, который, по его словам, может «заложить основу» для прекращения войны.

В свою очередь Politico пишет, что после визита в Киев дальше Дрисколл встретится с союзниками НАТО в Европе и попытается договориться о встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым, "чтобы продвигать мирное соглашение, сообщил чиновник оборонного ведомства, осведомленный о планах делегации".

По словам чиновника, визит Дрисколла в Киев сначала имел цель заключить соглашение по некоторым инновационным украинским технологиям беспилотников. Впрочем, другой чиновник администрации заявил, что целью спецпредставителя было достижение постепенного прогресса во время трехдневного визита в Украину.

Реклама

Чиновник оборонного ведомства назвал встречи Дрисколла как "равноправные части" инноваций на поле боя и дипломатии.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев для возобновления мирных переговоров. В состав делегации вошли секретарь армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж – это самые высокие представители Пентагона, посетившие Украину с начала полномасштабной войны.

После этого стало известно, что Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной. Документ чиновники разрабатывали несколько недель в консультациях с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и украинскими представителями.