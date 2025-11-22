- Дата публикации
Оракул Ленорман на 22 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – удача, Рыбам – равновесие
22 ноября 2025 года - день, когда следует прислушиваться к интуиции, беречь внутреннее спокойствие и замечать хорошие совпадения. Энергия в этот день подталкивает к благодарности и гармонии.
Карты Оракула Ленорман отражают главные тенденции времени и помогают увидеть скрытые подсказки жизни. Этот день несет возможность восстановления внутренних сил, улучшения отношений и неожиданных, но приятных событий.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Корабль
Движение и открытие. Новые идеи или планы помогут вам выйти за пределы привычного.
Телец - Сад
Активное общение, встречи и полезные контакты. День благоприятен для социальной активности.
Близнецы - Клевер
Неожиданная удача, приятные новости или небольшая выгода. День полон позитива.
Рак - Дом
Покой и стабильность. Хорошо посвятить время семье, быту или планированию будущего.
Лев – Солнце
Успех и уверенность. Ваша энергия сегодня обращает на себя внимание и помогает в делах.
Дева - Ключ
Решение или возможность, открывающая новый этап. Важно не сомневаться.
Весы — Аист
Изменения, обновления или хорошая новость. День, когда все становится на свои места.
Скорпион.
Благодарность, забота и искренность. Ваше отношение приносит тепло и поддержку.
Стрелец - Дерево
Выдержка, стабильность и покой. Уделите внимание здоровью и отдыху.
Козорог - Сердце
Гармония в отношениях и доверие. День, когда искренность обладает особой силой.
Водолей - Башня
Потребность в сосредоточенности. Займитесь тем, что помогает структурировать ваши действия.
Рыбы — Весы
Чувство равновесия, мир и восстановление покоя. Вы находите баланс между действием и отдыхом.
22 ноября Близнецы получат удачу и положительные изменения, а Рыбы - равновесие и спокойствие. Для других знаков этот день станет временем стабильности, признательности и гармоничных встреч.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
