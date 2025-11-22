Оракул Ленорман на 22 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – удача, Рыбам – равновесие

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман отражают главные тенденции времени и помогают увидеть скрытые подсказки жизни. Этот день несет возможность восстановления внутренних сил, улучшения отношений и неожиданных, но приятных событий.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Корабль

Движение и открытие. Новые идеи или планы помогут вам выйти за пределы привычного.

Телец - Сад

Активное общение, встречи и полезные контакты. День благоприятен для социальной активности.

Близнецы - Клевер

Неожиданная удача, приятные новости или небольшая выгода. День полон позитива.

Рак - Дом

Покой и стабильность. Хорошо посвятить время семье, быту или планированию будущего.

Лев – Солнце

Успех и уверенность. Ваша энергия сегодня обращает на себя внимание и помогает в делах.

Дева - Ключ

Решение или возможность, открывающая новый этап. Важно не сомневаться.

Весы — Аист

Изменения, обновления или хорошая новость. День, когда все становится на свои места.

Скорпион.

Благодарность, забота и искренность. Ваше отношение приносит тепло и поддержку.

Стрелец - Дерево

Выдержка, стабильность и покой. Уделите внимание здоровью и отдыху.

Козорог - Сердце

Гармония в отношениях и доверие. День, когда искренность обладает особой силой.

Водолей - Башня

Потребность в сосредоточенности. Займитесь тем, что помогает структурировать ваши действия.

Рыбы — Весы

Чувство равновесия, мир и восстановление покоя. Вы находите баланс между действием и отдыхом.

22 ноября Близнецы получат удачу и положительные изменения, а Рыбы - равновесие и спокойствие. Для других знаков этот день станет временем стабильности, признательности и гармоничных встреч.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

