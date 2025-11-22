ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 22 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – удача, Рыбам – равновесие

22 ноября 2025 года - день, когда следует прислушиваться к интуиции, беречь внутреннее спокойствие и замечать хорошие совпадения. Энергия в этот день подталкивает к благодарности и гармонии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман отражают главные тенденции времени и помогают увидеть скрытые подсказки жизни. Этот день несет возможность восстановления внутренних сил, улучшения отношений и неожиданных, но приятных событий.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Корабль
    Движение и открытие. Новые идеи или планы помогут вам выйти за пределы привычного.

  • Телец - Сад
    Активное общение, встречи и полезные контакты. День благоприятен для социальной активности.

  • Близнецы - Клевер
    Неожиданная удача, приятные новости или небольшая выгода. День полон позитива.

  • Рак - Дом
    Покой и стабильность. Хорошо посвятить время семье, быту или планированию будущего.

  • Лев – Солнце
    Успех и уверенность. Ваша энергия сегодня обращает на себя внимание и помогает в делах.

  • Дева - Ключ
    Решение или возможность, открывающая новый этап. Важно не сомневаться.

  • Весы — Аист
    Изменения, обновления или хорошая новость. День, когда все становится на свои места.

  • Скорпион.
    Благодарность, забота и искренность. Ваше отношение приносит тепло и поддержку.

  • Стрелец - Дерево
    Выдержка, стабильность и покой. Уделите внимание здоровью и отдыху.

  • Козорог - Сердце
    Гармония в отношениях и доверие. День, когда искренность обладает особой силой.

  • Водолей - Башня
    Потребность в сосредоточенности. Займитесь тем, что помогает структурировать ваши действия.

  • Рыбы — Весы
    Чувство равновесия, мир и восстановление покоя. Вы находите баланс между действием и отдыхом.

22 ноября Близнецы получат удачу и положительные изменения, а Рыбы - равновесие и спокойствие. Для других знаков этот день станет временем стабильности, признательности и гармоничных встреч.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

